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Россия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела США
20 февраля 2019, 04:09 • 8 • Политика
Посольство России в Вашингтоне обвинило украинскую дипмиссии в американской столице в попытке открытого вмешательства во внутренние дела США. Поводом для подобного рода обвинений стало недавнее требование посольства Украины отменить показ военной драмы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" на территории США.
Соответствующее сообщение для прессы было размещено на сайте российского посольства в США. В коммюнике дипломатов отмечается, что украинское посольство вывесило в Сети список кинотеатров, где планируется показать "Т-34".
Сделано это было с целью организации так называемого "общественного" давления. Подобные действия есть прямое вмешательство во внутренние дела страны пребывания, в данном случае США.
Оно кажется российским послам и того более резонансным, так как гипотетически может повредить кинотеатрам, демонстрирующим фильм "Т-34". "...какие звезды на них (этих кинотеатрах — прим. ред.) будут рисовать — красные или желтые ?" — спрашивают в посольстве России.
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