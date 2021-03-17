Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Главная / Политика

Россия обвинила США в "мегафонной дипломатии": Спецдоклад ЦРУ не имеет никакого веса

17 марта 2021, 07:35  •  252 • Политика
Спецдоклад ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы не имеет никакого веса, следует из заявления посольства России в Вашингтоне. После озвученных американскими разведчиками тезисов Россия обвинила США в "мегафонной дипломатии".
Отметим, что ранее разведка США опубликовала доклад, посвящённый вмешательству в американские выборы в прошлом году. В нём указано, что российские власти якобы стремились дискредитировать на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена и Демократическую партию, в которой он состоит.
В российском посольстве в ответ заявили, что подготовленный американскими разведчиками документ представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны". Российские дипломаты отметили, что выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".
"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - подчеркивается в заявлении.
В связи с этим посольство обвинило США в продолжении "мегафонной дипломатии", главной целью которой является создание негативного фона вокруг России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



252
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
17 марта 2021, 00:15
Захарова высмеяла министра культуры Украины: Обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России
17 марта 2021, 02:05
Как создаётся инфооружие против России: Эксперт объяснил на примере генсека НАТО
17 марта 2021, 00:15
"Это Путин приказал": Разведка США снова обвинила Россию во вмешательстве
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русски...
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.