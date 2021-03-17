Россия обвинила США в "мегафонной дипломатии": Спецдоклад ЦРУ не имеет никакого веса

Спецдоклад ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы не имеет никакого веса, следует из заявления посольства России в Вашингтоне. После озвученных американскими разведчиками тезисов Россия обвинила США в "мегафонной дипломатии".

Отметим, что ранее разведка США опубликовала доклад, посвящённый вмешательству в американские выборы в прошлом году. В нём указано, что российские власти якобы стремились дискредитировать на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена и Демократическую партию, в которой он состоит.

В российском посольстве в ответ заявили, что подготовленный американскими разведчиками документ представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны". Российские дипломаты отметили, что выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".

"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим посольство обвинило США в продолжении "мегафонной дипломатии", главной целью которой является создание негативного фона вокруг России.