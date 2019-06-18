Россия обвинила США в подготовке войны с Ираном

Автор:

Латышев Сергей

Соединенные Штаты осознанно провоцируют войну с Ираном. Такое обвинение бросил сегодня в Москве в лицо Вашингтону заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, курирующий отношения с США. Замглавы российского МИД констатировал: «Мы видим на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Иран». Назвав эти действия «провокационными», Рябков сделал вывод, что США проводят «осознанный курс на провоцирование войны».

Не очень, похоже, веря в то, что этот призыв подействует, высокопоставленный российский дипломат предложил США воздержаться от дальнейшего усиления своей военной группировки в регионе «и от иных шагов, в том числе, по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира к наращиванию прессинга на Иран». По мнению Рябкова, «дело идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет дополнительно наращена», и это вызывает у Москвы «серьезную озабоченность».

Преувеличивает?

Не надо обладать высокими аналитическими способностями и степенью информированности главы российского МИД, чтобы прийти к тем же выводом: Вашингтон готовит войну с Ираном. По крайней мере, мощный удар. Цель – спровоцировать Тегеран на ответные действия, особенно против Израиля, потребовать под этим предлогом от остального мира разорвать все экономические связи с Ираном, полностью похоронив Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), превратить жизнь непокорного иранского народа в ад. Для этого США уже начали собирать свои сухопутные, морские и военно-воздушные силы, средства ПВО в регионе, где их поддержит ряд суннитских стран, предводимый главным соперником Ирана в мусульманском мире – Саудовской Аравией. Конфликт с Ираном очень нужен и во внутриполитических целях как президенту США Дональду Трампу, так и израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Последнему предстоят досрочные выборы 17 сентября, которые без конфликта с Ираном Биби, скорее всего, на этот раз проиграет.

Лидерам США и Израиля Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху очень нужен конфликт с Ираном. Фото: www.globallookpress.com

С наличными в регионе силами США никогда не решатся бросить вызов Ирану – крупной, хорошо вооружённой, имеющей храбрых солдат и выносливый народ региональной державе. Но если американцы продолжат концентрацию своих вооружённых сил, значит, война с Ираном – это действительно очень серьёзная угроза, в связи с чем Москва, имеющая дружественные отношения с этой страной и союзничающая с ней в Сирии, и начала бить тревогу.

Война с Ираном начнётся с провокации

Можно гадать, к каким последствиям приведёт подготавливаемая Вашингтоном война, каков будет её ход и исход. Однако с самого начала абсолютно ясно, с чего она начнётся – с провокации. Грубые инсценировки с нападениями якобы иранцев, пожарами и потоплениями иностранных танкеров в Оманском заливе, в причастность к чему Ирана не верят даже ближайшие союзники США вроде Японии и Германии, – это только начало, подготовка к провокациям более тонким и убедительным.

Для США в этом нет ничего необычного, потому что вся их история – это одна большая бесконечная провокация. Американцы вообще обожают провокации и придают им символическое значение. Например, один из двух ракетных ударов по Сирии под фейковым предлогом постановочной химатаки «животного Асада» против собственного народа был приурочен президентом США Дональдом Трампом к 100-летию начала Первой мировой войны и к переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином, на которого хотел таким образом произвести нужное впечатление. Но давайте начнём сначала.

Провокации, провокации…

Официально и на словах США всегда на стороне правды и добра, а американцы как народ действительно в массе своей справедливые и порядочные люди. Тем не менее, повторим, провокация является стержнем всей американской и связанной с США мировой истории. Ещё до того, как США обрели независимость, а британские колонисты в Северной Америке стали гражданами нового государства, состоялось знаменитое «Бостонское чаепитие». Американские сепаратисты переоделись в индейцев, разрисовали себе в традициях краснокожих лица, после чего выкинули в декабре 1773 года в Бостоне в воду с ошвартованных в его порту трех британских судов 342 ящика чая. Этой провокационно-меркантильной акцией был запущен механизм Американской революции, которая с помощью Франции, приславшей им на помощь свои войска, и России, отказавшейся послать армию, чтобы помочь Британии подавить бунтовщиков, привела к появлению на политической карте мира нового государства.

Расширение США в результате «индейских войн» сопровождалось постоянными провокациями: одно племя натравливалось на другое, непокорным индейцам подбрасывали одеяла, зараженные чумой или оспой, их снабжали «огненной водой», которую те не умели пить без тяжёлых последствий, лишали пищи путем отстрела десятков миллионов бизонов. Практиковалась и прямая резня. Геноцид коренного населения оправдывали тем, что краснокожие, не имевшие ещё 100 лет назад гражданских прав и заключенные в резервации, «препятствовали свободной торговле». Мексика, имевшая в прошлом вдвое большую территорию, чем сейчас, тоже была уполовинена во многом благодаря североамериканским провокациям, которые вертелись вокруг угроз жизни американским гражданам или переселенцам, нередко вымышленным. История появления Техаса и Калифорнии в составе США – это история победоносной гибридной войны.

Самые главные провокации

Поскольку провокаций было много, очень много, остановимся лишь на самых главных из них. В феврале 1898 года в бухте Гаваны таинственным образом взорвался крайне неудачный по своей конструкции, являвшийся обузой для американского флота броненосный крейсер «Мэн». Его послали туда якобы для моральной поддержки восставших при поддержке США против Испании кубинских повстанцев. А на самом деле для того, чтобы стать поводом для испано-американской войны. В результате подрыва корабля погибли 266 матросов, которых было не жалко, офицеры – не пострадали.

Послушные своим правящим кругам американские СМИ немедленно обвинили испанцев во взрыве – точно в той же манере, как Вашингтон обвиняет сейчас Иран в атаках на танкеры. Вскоре между обеими странами в Карибском бассейне и на Тихом океане уже шла война, к которой США заранее хорошо подготовились. Американцы с легкостью и почти без потерь отобрали у одряхлевшей Испании Пуэрто-Рико, Кубу, Филиппины, Гуам, аннексировав под шумок и Гавайи. Когда много позже обломки «Мэна» подняли на поверхность и исследовали, то оказалось, что корабль погиб от весьма своевременно происшедшего внутреннего взрыва, но эта правда, когда дело было сделано, была уже никому не нужна.

Провокации с кораблями – «фирменный знак» США. Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Первая мировая война

Правящие круги США приняли активное закулисное участие в подготовке и организации Первой мировой войны (1914-1918), чтобы по её итогам уже тогда установить свою власть над миром, устранив конкурентов. Поскольку Америка – «демократия», её народ нужно было заставить поддержать махинации правящего класса, а Конгресс – санкционировать вступление страны в мировую бойню. Для этого была использована совместная американо-британская провокация с потоплением лайнера «Лузитания». Её курировали первый лорд Адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль и помощник министра Военно-морских сил США Франклин Рузвельт, которые нашли общий язык уже тогда. Превращенный в пороховой погреб лайнер, возивший в трюмах в разгар войны в Британию из США – с пассажирами в виде заложников – военные материалы и по этой причине являвшийся законной целью немецких подводников, пошёл ко дну от одной торпеды за 18 минут, унеся жизни 1197 человек, в том числе 128 американцев.

Американская общественность не разобралась, что британское судно, фактически, погибло от детонации взрывчатки в его трюмах, которой формально нейтральные США снабжали Британию, и была разъярена. Результатом этой подставы стало прекращение Германией приносившей ей успех тотальной подводной войны. А когда позднее Берлин был вынужден её возобновить, Америка, находившаяся для этого в полной готовности в военном, экономическом и финансовом отношениях, вступила в Великую войну, чтобы отомстить за «Лузитанию».

Несказанно обогатиться в ходе Великой войны и полностью расплатиться с долгами у США получилось, а вот подмять под себя старую Европу и получить рынки её колоний – нет. Поэтому с начала 1920-х годов США начинают готовить новую мировую бойню, вначале исподволь, делая вид, что обиделись на неблагодарную Европу и впали в «изоляционизм». Это делалось путём беспрецедентной экономической помощи нацеленному на создание глобальной коммунистической империи СССР, поощрения германского реваншизма и японского милитаризма. Это сработало. В Азии с 1937 года, в Европе – с 1939-го началась война, ставшая мировой. В результате Америка быстро вышла из Великой депрессии, став «арсеналом демократии», в который потекло золото всего мира. Для вступления во Вторую мировую войну американцам требовался только повод. И это была, как всегда, провокация.

Вторая мировая война

Американцы в декабре 1941 года сознательно подставили японцам в Перл-Харборе свой Тихоокеанский флот, свернув перед этим экономическое сотрудничество с Токио, заморозив японские авуары в американских банках, лишив Японию нефти и подбив к этому зависевших во всем от США британцев и голландцев. Вашингтон потребовал также от японцев уйти с захваченных ими в предыдущие годы территорий в Азии. Причём это требование было сформировано так, что в Токио подумали, что оно касается и Маньчжурии. Читая японские шифры быстрее, чем их расшифровывали в японском посольстве в Вашингтоне, приближенные Рузвельта знали, что японцы, которые никогда всерьёз не планировали воевать с США, в этих условиях решились на это, клюнув на «приманку» в виде впервые и специально для этого оставленного зимовать в Перл-Харборе американского флота. Им подставили заодно и тяжёлые американские бомбардировщики на Филиппинах, убедив с помощью дезинформации, что те собираются оттуда бомбить Японию. «Козлами отпущения» за обе катастрофы сделали потом державшихся в неведении американских военных.

Перл-Харбор и 11 сентября – две глобальные стратегические провокации правящих кругов США. Фото: www.globallookpress.com

Эта стратегическая провокация блестяще удалась. США вступили во Вторую мировую войну, против чего до Перл-Харбора американский народ был категорически против. Цель этого – завершить то, что не удалось 20 лет назад: установить мировое господство, Pax Americana. И немцы, и особенно японцы отлично поработали на американцев. Прежде чем подвергнуться полному разгрому, они ослабили, как Британию, или превратили в ничтожество, как Францию, основных западных конкурентов США. Америка стала самой сильной, могущественной и богатой державой мира, которой осмеливался противостоять лишь СССР и его немногочисленные союзники, да и то временно.

Послевоенный период

США активно применяли провокации и в послевоенный период. Выдуманное нападение москитного вьетнамского флота на американский в Тонкинском заливе в 1964 году стало поводом для США ввязаться в войну во Вьетнаме. Вымышленная угроза американским студентам и необходимость «обеспечения демократии» стали предлогами для вторжения США, морская пехота которых на вылезала почти весь XIX и большую часть XX века из Центральной и Южной Америки, соответственно в 1983 году на Гренаду и в 1989 году в Панаму. Последнее было особенно кровавым. В 1990 году США сознательно спровоцировали иракского диктатора Саддама Хусейна вторгнуться в Кувейт, дав на это отмашку, а потом организовали против Ирака «Войну в Заливе» – ради наживы, демонстрации силы и укрепления своих позиций на Ближнем Востоке.

Иракский диктатор Саддам Хусейн потерял власть и жизнь в результате провокации США, даже нескольких. Фото: www.globallookpress.com

«Легальность» нападению США на Ирак в 2003 году обеспечила пробирка с белым безвредным веществом, содержавшая якобы смертоносное иракское химическое оружие, которой тряс в СБ ООН госсекретарь США Колин Пауэлл. Вторжение США и их вассалов в Афганистан в 2001 году оправдывалось тем, что там скрывается их старый друг и подельник Усама бен Ладен, которого с большим трудом уговорили взять на себя провокацию 11 сентября. На самом деле она была организована американскими правящими кругами, чтобы ликвидировать международное право, получить в виде аморфного «террора» желанного врага «для распила» колоссальных финансовых средств, а также избежать экономического кризиса, перед лицом которого стояли США. Все эти задачи удалось успешно решить.

Делаем выводы

Итак, по части провокаций Америке, как видим, равных нет. Это – «работает», а значит США будут ими продолжать заниматься.

Поэтому топорный характер последних провокаций против Ирана должен, на самом деле, настораживать. Администрация Трампа, в которой пост главы Госдепа занимает бывший директор ЦРУ, определенно готовит более тонкие и правдоподобные провокации. Чтобы другие страны могли сказать: к горящим танкерам иранцы отношения не имели, это были чьи-то чужие «шалости», поэтому мы благородно в это не верили. А вот теперь это действительно Иран: спускаем на него всех собак.