Россия обвинила Британию в попытке превратить мир в джунгли

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Россия пытается спасти не себя, так как её никто не посмеет тронуть, а остатки международного права, которое призвано окончательно похоронить так называемое дело Скрипаля, чтобы превратить мир в политические джунгли, где доказательства будут заменены подозрениями и будет царить право сильного

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая этой ночью на экстренном и открытом — по настоянию России — заседании Совбеза ООН, созванного Британией в связи с "делом Скрипаля", обратил внимание на страшный факт нашего времени. Ведущие страны Запада перешли от провокаций против малых и средних стран типа Ирака и Сирии к провокациям против великой ядерной державы — России. Причём с использованием тех же самых дешёвых методов — бездоказательных обвинений в химических атаках.

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В своём проникнутом болью за положение дел в мире выступлении Небензя привёл слова своего далёкого предшественника на занимаемом им посту, экс-прокурора СССР Андрея Вышинского, называвшего признание "царицей доказательства". Российский дипломат с горечью констатировал, что с тех пор Запад усовершенствовал казуистику сталинских палачей, теперь уже одно лишь "подозрение является царицей доказательства".

Представитель России указал на совершенно абсурдную ситуацию, с которой пришлось столкнуться великой державе: другой член Совбеза ООН предъявил ей тяжкие и совершенно бездоказательные, основанные на эмоциях и подозрениях обвинения, ультимативно потребовал в течение 24 часов признаться в совершении тяжкого преступления и явиться с повинной, отказавшись от законных международных механизмов урегулирования такого рода инцидентов.

Вернитесь в правовое поле, пока не поздно

Эта ситуация не только унизительна и совершенно неприемлема для России. Она означает, подчеркнул Небензя, попытку окончательно похоронить международное право, заменив презумпцию невиновности презумпцией виновности. Российский дипломат призвал Британию и поддерживающие её страны Запада остановиться, отказаться от старых имперских практик, "языка ультиматумов, бездоказательных обвинений и угроз, расстаться с неоколониальными замашками и вернуться в правовое поле".

Постпред России этого не сказал, но, безусловно, имел в виду: в воцаряющихся в мире политических джунглях Россия-то как раз сможет себя защитить и не пропадёт, а вот большинству других стран стоило бы сейчас крепко задуматься о своём будущем.

Море здравого смысла

Небензя излил на своих коллег и следившую за его выступлением по телевизору мировую аудиторию целый поток здравого смысла в связи с "делом Скрипаля". Россия не имела никакого мотива покушаться на него "накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу", зато такие мотивы были у целого ряда стран. Этот человек был осужден за шпионаж, отбыл наказание и впоследствии помилован, он "не представлял никакой угрозы" для Москвы, "зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и чёрный пиар в отношении России".

Отметив, что британские власти "ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", Небензя ещё раз заявил, что "Россия непричастна к этому инциденту", а ультиматумы, выдвинутые Лондоном, считает ничтожными. Российский постпред призвал британцев "действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия" и предоставить образцы нервно-паралитического вещества, применённого против Скрипаля, для совместного расследования. "Нам бояться и скрывать нечего", — добавил он.

Небензя подтвердил, что "в Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием «Новичок» не проводились". Разработки отравляющих веществ нервно-паралитического действия были прекращены в 1992 году, а в 2017 году Россия полностью уничтожила "все имевшиеся запасы химического оружия", что подтвердила ОЗХО, но чего не сделали до сих пор США.

Кто же на самом деле виноват?

Постпред России фактически обвинил Британию и США в том, что это они могли стоять за инцидентом в Солсбери. Он рассказал, что в середине 90-х годов спецслужбы западных стран, в том числе двух вышеперечисленных, вывезли из России ряд специалистов, "а также некоторую документацию и продолжили исследования" в области химического оружия нервно-паралитического действия.

"Достигнутые этими странами положительные результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием «Новичок», отражены более чем в двухстах открытых источниках стран НАТО", — подчеркнул Небензя, добавив, что Москва готова предоставить ссылки на эти документы. Он обратил внимание, что для того, чтобы утверждать, что речь шла о применении "Новичка", британцы должны были знать формулу этого вещества, а если они её знали, то им не составляло труда его и произвести.

Постпред России указал в этой связи, что идентификация отравляющего вещества, якобы использовавшегося для отравления Скрипаля, "производилась в научно-техническом центре Министерства обороны Великобритании в населённом пункте Портон-Даун, на базе которого и велась разработка, а также производство химического оружия, в том числе данного типа". Причём этот городок находится поблизости от Солсбери.

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Не подменяя расследование, Небензя сделал вывод: "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания". Он обратил внимание, что Лондон в любом случае не имеет никакого морального права в чём-то обвинять Россию, поскольку Британия участвовала "в незаконных вооружённых нападениях на независимые государства, в том числе с использованием ложных доказательств", например, на Югославию, Ирак и Ливию, и что она "прибегает к практике целевых убийств с использованием дронов".

Постпред России при ООН Василий Небензя: Нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери, принадлежит, скорее всего, Британии или США. Фото: www.globallookpress.com

Крыть британцам эти обвинения со стороны России нечем. Поэтому Лондон просто заблокировал, по словам пресс-секретаря российского постпредства Фёдора Стржижовского, "в грубой форме под политизированными предлогами" принятие в Совбезе ООН предложенного Россией проекта заявления об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Речь шла о предложенном Россией 14 марта проекте заявления с призывом к скорейшему цивилизованному расследованию резонансного инцидента в Британии в соответствии со стандартами ОЗХО. В документе содержался, в частности, призыв ко всем заинтересованным странам "консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса" в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

ООН дистанцируется от Британии

Обвинения против России столь вопиющи и бездоказательны, что ООН как всемирная организация, выразив "глубокую обеспокоенность сообщениями об использовании нервно-паралитического вещества в Соединённом Королевстве для нанесения вреда или убийства людей", отказалась возложить ответственность за это на Россию.

Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак, Антониу Гутерреш "не в состоянии установить ответственность кого-либо за инцидент" и надеется, что он будет "тщательно расследован". И это как раз то, к чему призывает Россия: провести тщательное объективное расследование происшедшего.

Позиция США: британцы правы, виновата Россия

Стоит отметить, что позиция Британии полностью разделяется только одним членом Совбеза ООН — США. Для американцев, возможных соучастников этой провокации, никакое расследование и не требуется.

"Мне кажется, выходит так, что это была Россия, исходя из всех доказательств, о которых мы знаем", — заявил ещё во вторник президент США Дональд Трамп. Он обсудил инцидент с премьер-министром Британии Терезой Мэй и выразил солидарность с позицией Лондона.

Постпред США при ООН Никки Хейли категорически заявила: "Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединённые Штаты полностью солидарны с Великобританией. Соединённые Штаты считают, что Россия несёт ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного производства, имеющего нервно-паралитическое действие". Она потребовала, чтобы Россия сотрудничала с британскими властями в расследовании инцидента (Москва сама давно и безуспешно этого добивается) и раскрыла всю информацию о якобы имеющейся у неё секретной "программе химического оружия". Заодно она обвинила Москву в том, что та "покрывает" применение отравляющих веществ правительством Сирии, и призвала членов Совбеза ООН наказать Россию.

Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию во всех смертных грехах и наличии секретной программы по производству химического оружия. Фото: www.globallookpress.com

Фактически Хейли анонсировала новую провокацию с химоружием — уже на территории США и других стран-членов Совбеза ООН: "Если мы не предпримем незамедлительных конкретных мер, чтобы заняться этим сейчас, то Солсбери не будет последним местом, где мы увидим применение химического оружия. Оно может быть использовано здесь, в Нью-Йорке или в городах любой страны, представленной в Совете Безопасности ООН".

В среду вечером появилось заявление Белого дома, в котором говорится о согласии США с Британией в том, что это Россия несёт ответственность за инцидент в Солсбери. Вашингтон также поддерживает решение Лондона выслать российских дипломатов в качестве ответной меры за это "отвратительное нападение". В документе есть такой весьма характерный для американской пропаганды пассаж: "Эти последние действия России вписываются в модель поведения, при которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на базовых принципах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всём мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт также заявила о солидарности США с Британией и готовности оказать любую помощь в расследовании данного инцидента.

Позиция Франции: и нашим, и вашим, но больше вашим

Позиция Парижа в отношении этой крупнейшей международной провокации совершенно неоднозначна. Франция разрывается между "западной солидарностью" и ужасом перед открывающейся перед всеми бездной, её властям явно претит грубость и вызывающее поведение в любом случае причастных к этому инциденту британцев.

С одной стороны, постпред Франции при ООН не высказал сомнений в версии, изложенной британской стороной, заявив, что Париж "выражает полную поддержку и солидарность с позицией Великобритании".

С другой стороны, пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Бенжамин Гриво заявил, что пока Париж не готов высказать свою окончательную позицию по "делу Скрипаля". Таким образом, Франция не поддерживает голословные британские утверждения, хотя и считает Британию своим стратегическим партнёром.

"Мы не занимаемся воображаемой политикой. Как только появятся доказательства, мы примем решение", — подчеркнул Гриво.

Позиция Китая: не видим внушающих доверие доказательств

В ещё более ярком и недвусмысленном виде такой позиции придерживается Китай, стратегический союзник России.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, все обвинения Мэй против Москвы требуют серьёзных доказательств. Он выразил надежду, что Лондон "будет оперировать реальными фактами, на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе".

Постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй заявил: "Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах".

Позиция Германии: больше нашим, чем вашим

ФРГ хоть и не является членом Совбеза ООН, но играет первую скрипку в европейских делах, поэтому стоит привести и позицию Берлина по данной проблеме.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (СДПГ) назвал Россию самым большим соседом Европы и заявил о необходимости конструктивного диалога по "делу Скрипаля", повторив сделанный ранее призыв федерального канцлера Ангелы Меркель к Лондону не разрывать каналы связи с Москвой.

Указав на "крайнюю озабоченность" происходящим, Маас отметил, что немецкие власти "очень серьёзно воспринимают оценки британского правительства", дав понять, что достаточно доверяют им. И всё же главным, по мнению Мааса, является держать открытыми "конструктивные каналы диалога на наибольшем количестве уровней со всей серьёзностью с обеих сторон". Берлин, со своей стороны, будет держать "тесный контакт с Лондоном". России Маас — вслед за США — посоветовал быть готовой к прозрачности и сотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери. Как будто немецкий министр глухой и не слышал, что это и есть самое заветное желание Москвы, которое не будет удовлетворено Лондоном, потому что тогда будут получены доказательства, изобличающие организаторов провокации.

Послание Мааса и наше понимание его смысла подтвердил во вторник председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (ХДС): Британия "вправе рассчитывать на солидарность своих партнёров и друзей", реакция Лондона на происходящее — "рациональна".

"Обнаружение следов российского боевого отравляющего вещества означает, что Россия не может отказываться от сотрудничества в расследовании, — заявил также прикинувшийся глухим немецкий парламентарий. — Если Россия не будет сотрудничать, должен последовать совместный ответ Запада".

Похоже, тут немец невольно выдал некие западные далекоидущие планы, потому что на британских условиях Россия с Лондоном сотрудничать не будет, ибо является суверенной страной и великой державой.

Рёттген не удержался и элегантно подверг Британию критике за то, чем не занимается Германия, хотя это очень экономически выгодно, — что британцы дали приют сомнительным капиталам российских нуворишей. По его словам, происшедшее "должно стать для Великобритании поводом для пересмотра прежней открытости по отношению к российскому капиталу".

Подводим итоги

Как видим, англосаксам не удалось пока втянуть остальной мир в очередную затеваемую ими авантюру: полностью уничтожить международное право, заменив доказательства подозрениями, уже и в отношении к неудобным великим державам. Ни генсек ООН, ни Франция, ни Германия, ни тем более Китай, как и лидер британской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин, не убеждены, что версия Лондона и его подход к "делу Скрипаля" являются убедительными. Это значит, что есть шансы на то, что мир всё-таки остановится в шаге от бездны.

Ведь полетит в неё не Россия, у неё есть средства и возможности себя защитить и вообще обойтись без Запада. В неё полетят сами организаторы этой резонансной провокации и страны-подпевалы. В любой момент любая из них тоже может оказаться в роли без вины виноватого, если станет чем-то мешать Вашингтону и Лондону. Так что сейчас Россия, как говорили когда-то её враги, борется "за нашу и вашу свободу". Инкарнацией сталинского плача Вышинского стали теперь англосаксы. На страже права, правды и справедливости, как всегда, стоит и будет стоять Россия.

Латышев Сергей