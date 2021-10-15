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Россия обсуждает с Германией требование продолжить транзит газа через Украину
15 октября 2021, 17:20 • 112 • Политика
Новак рассказал о консультациях с Германией по транзиту газа через Украину.
Вице-премьер России Александр Новак в ходе "Российской энергетической недели" сообщил журналистам, что Россия продолжает консультации с Германией по вопросу транзита газа через Украину и после 2024 года.
При этом Новак полагает, что до принятия окончательного решения делиться деталями переговоров не следует:
На мерах поддержки Украины и после 2024 года настаивают США и Германия. Совместное заявление было опубликовано ещё в июле. В указанном заявлении диспут навязывался скорее агрессивный. Так, Германия настаивала, что будет добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергоносители "в качестве оружия против европейских стран". Позицию России в связи с изложенным доходчиво описал президент Владимир Путин. Об этом мы писали ранее.
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