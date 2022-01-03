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Россия обсудит Донбасс с "нормандской четвёркой". Украину вновь не позвали
03 января 2022, 20:15 • 272 • Политика
Россия 6 января проведёт переговоры с представителями ФРГ и Франции по поводу ситуации в Донбассе. Украину на встречу вновь не пригласили.
О готовящемся мероприятии в понедельник рассказал неназванный источник в администрации президента России. По его словам, от Москвы на переговоры поедет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, от Франции - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии - внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер.
- отметил источник в разговоре с ТАСС.
Напомним, это уже не первый раз, когда нарушается сформулированное Петром Порошенко правило "Ни слова об Украине без Украины". В России неоднократно отмечали, что Киев не заинтересован в урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе и делает всё, чтобы продолжать войну. Встречи "нормандской четвёрки" нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь для собственного пиара. Заключённые на нормандском саммите договорённости украинская сторона всё равно не выполняет. В связи с этим Киев просто перестали привлекать к переговорам.
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