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Россия обрушилась на Эстонию за памятник пособникам нацистов

23 августа 2021, 17:20  •  157 • Политика
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
Таллин считает нормальным ставить мемориалы кровавым убийцам
В последние годы очернение советского периода российской истории набирает все более мощные обороты. Некоторые особенно продвинутые страны доходят до того, что пытаются возвеличить подельников фашистов, которые планомерно уничтожали советских граждан в военный период. Российские дипломаты резко раскритиковали власти Эстонии за памятник "лесным братьям".
Судя по всему, эстонцы решили сделать вид: они не в курсе, что эта преступная организация занималась истреблением красноармейцев, которые вели непримиримую борьбу с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Прикрываясь борьбой с советской идеологией, "лесные братья" фактически работали на нацистскую нечисть. 
Теперь же эстонские власти устанавливают преступникам памятные мемориалы. Такие действия резко раскритиковали представители российского посольства в Эстонии.
 "Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев (...) служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", – подчеркнули в дипмиссии.  
Наши дипломаты напомнили, что пособничество нацистам и оправдание их кровавых преступлений может привести к непоправимым последствиям и негативно скажется на сегодняшней реальности, пишет RT.

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