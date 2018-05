Россия обречена. Страна погибнет из-за ошибки Путина • 187 • Аналитика Пол Крейг Робертс — известный экономист, аналитик, доктор наук. Мистера Робертса не пригласили на экономический форум в Санкт-Петербург, но если бы он там присутствовал, то выступил бы с речью, посвящённой разграблению России и ошибочной политике Путина, направленной на интеграцию с Западом.



Пол Крейг Робертс — американский экономист, экс-заместитель министра финансов США во времена Рейгана. Был награждён минфиновской премией с формулировкой «За выдающийся вклад в разработку экономической политики Соединённых Штатов».



Сейчас он сотрудничает с американскими СМИ, в том числе альтернативного направления. Выступает против конфронтационного курса «неоконов» (ястребов) и против новой мировой войны, каковую неоконы пытаются развязать. Робертса нельзя назвать ни «антиамериканским» деятелем, ни «пророссийским», ни, пожалуй, даже ярым республиканцем. Основное его стремление в последние годы — пацифизм и мир на Земле.







Пол Крейг Робертс (фото: hannenabintuherland.com) Пол Крейг Робертс (фото: hannenabintuherland.com)



Свежая статья доктора Робертса вышла в издании «The Herland Report». Будь Робертс на Петербургском экономическом форуме (состоялся 24—26 мая), он сказал бы одно: у тех экономистов, что задают тон в России, мозги промыты американским империализмом. Нынче содействие Запада в развале России не требуется: «промытые» разграбят страну и сокрушат изнутри. Надо просто подождать!



Если бы американские неоконсерваторы имели «сдержанность», говорит Робертс, они попросту откинулись бы на спинки кресел и «позволили бы пятой колонне», то бишь американской неолиберальной экономике, «прикончить» для них Россию.



Далее учёный поясняет свои слова.



Неолиберальная экономика «промыла мозги» российскому центральному банку (Neo-liberal economics has also brainwashed the Russian central bank), считает экономист. В ЦБ полагают, будто экономическое развитие России зависит от иностранных инвестиций. Эта «ошибочная вера угрожает самому суверенитету России», утверждает мистер Робертс. Частичное бессилие Путина перед Вашингтоном объясняется именно контролем неолиберальной экономики над правительством России.



Робертс напоминает: он «не пророссийский» деятель, но и не «антиамериканский». Он, по его словам, «антивоенный». И в особенности настроен против ядерной войны. Его беспокойство заключается в том, что русское правительство неспособно отказаться от убеждения в том, что развитие России, несмотря на все разговоры об евразийском партнёрстве и Шёлковом пути, зависит «от интеграции с Западом».



Такое убеждение экономист объявляет «совершенно ошибочным». Эта вера «не позволяет российскому правительству» пойти на решающий разрыв с Западом. Вследствие этой ошибки Путин «продолжает принимать провокации с целью избежать того решительного разрыва, что отрезал бы Россию от Запада».



«В Вашингтоне и Великобритании это интерпретируется как недостаток решимости со стороны Путина и поощряет эскалацию провокаций, которые будут усиливаться до тех пор, пока Россия не останется перед единственным выбором: капитуляцией или войной».





В. В. Путин и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Встреча на полях ПМЭФ В. В. Путин и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Встреча на полях ПМЭФ



Если бы российское правительство не верило в то, что оно нуждается в Западе, оно могло бы дать более решительный ответ на провокации и таким образом дало бы понять, что существует предел российского терпения. Это заставило бы Европу осознать, что и её существование может оказаться под вопросом. Но Путин не может дать такого ответа, потому что ошибочно полагает, что России нужен Запад. «Американская пятая колонна уничтожит Россию» (America’s Fifth Column Will Destroy Russia), — настаивает публицист.



Россия обречена, поскольку у её экономистов промыты мозги ещё со времён Ельцина. Промывание им сделали американские неолиберальные экономисты. Сделать это «американцам было достаточно легко: коммунистическая экономика сошла на нет, российская экономика разрушилась, россияне испытывали крупные трудности, и процветающая Америка протянула им руку помощи», напоминает автор. Суворовская каша



На самом деле рука пришла не помочь, а ухватить то, что плохо лежит!



В процесс приватизации американская олигархия получила нужный ей контроль. Ведь российские экономисты и понятия не имели, какими путями «финансовый капитализм в неолиберальном обличье» лишает экономику её активов, пристёгивая к ней заодно долговое ярмо.



Есть и кое-что похуже: российским экономистам промыли мозги так, что у них переменился сам способ экономического мышления. И сегодня это мышление «служит западному империализму», утверждает Робертс.



Неолиберальная экономика глумится над русским рублём. Над нацвалютой России довлеют спекуляции и манипуляции, что делает её нестабильной. Вашингтон всегда использовал такие манипуляции ради решения задачи «дестабилизации правительства».



Неолиберальная экономика промыла мозги и российскому центральному банку. Экономическое развитие России зависит от иностранных инвестиций? Эта вера ошибочна; мало того, она «угрожает самому суверенитету России»!



Майкл Хадсон и Пол Крейг Робертс ещё два года тому назад объясняли россиянам, что, если Россия заимствует у Запада, например, у США, в долларах, то Россия «попадает в руки своих врагов». Ведь Центральный банк РФ попросту создаёт рублёвый эквивалент заёмных (и бездействующих) долларов и финансирует проекты. Но тогда зачем брать эти доллары? Единственная возможная причина заключается в том, что США могут использовать долларовый долг для контроля над принятием Россией решений!



Отсутствие же реакции Москвы на провокации Запада в конечном итоге приведёт к тому, что русское правительство потеряет поддержку «националистических элементов в России», полагает мистер Робертс. Готовы ли мы захрюкать?



И объясняет, почему произойдёт именно это.



Путин «пытается интегрировать Россию в западную экономическую систему, сохраняя суверенитет России», но сия цель «нереалистична». Сама эта цель была внушена Путину той частью «российской элиты, которая являлась скорее западной, нежели российской». Эта часть элиты считает, что экономическое развитие России зависит от того, насколько страна интегрирована в западную экономику. Поскольку неолиберальная экономическая элита «контролирует экономическую и финансовую политику России», Путин считает, что он должен «или принять западные провокации, или лишиться своих надежд на экономическое развитие России». Российские экономисты, добавляет Пол Робертс, настолько зациклены на неолиберальной экономике, что «даже не могут взглянуть на Америку» и увидеть, как «некогда великую экономику» ныне полностью разрушили неолиберальные идеи.



Сегодня у США самый крупный государственный долг в мировой истории. У США самый большой торговый и бюджетный дефицит в мировой истории. Безработица в США составляет 22 процента, которые скрываются, пишет Робертс. «Если неолиберальная экономика не работает в Америке, — задаётся вопросом Робертс, — то почему она будет работать в России?»



Неолиберальная экономика работает только на олигархов и их институты вроде Goldman Sachs, указывает экономист. И недаром упомянутый Майкл Хадсон называет неолиберальную экономику «экономикой мусора».



Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года, республиканец, человек, сделавший ряд резких заявлений в духе пресловутой «исключительности», в том числе произнёсший фразу «Нет такого понятия, как ООН, есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты». — О. Ч.) и прочие неоконсерваторы, заключает мистер Робертс, могут наконец «расслабиться». Неолиберальная экономика, которая «держит мёртвой хваткой финансовые интересы России, правительство России и, по-видимому, самого Путина», уничтожит Россию «без войны». Итоги недели. С-300, С-400, С-500



В другом материале, опубликованном на авторском сайте, Пол Крейг Робертс указывает, что «режим Трампа саботировал мирные усилия Путина в Сирии, Иране, Украине и Северной Корее», а Путин «в интересах мира» избежал ответа на американские и израильские провокации в Сирии.



США «вознаградили» мирные усилия Путина, оккупировав на пару с Францией часть Сирии. Видя присутствие американских и французских войск, Путин «прекратил наступление, направленное на зачистку всей Сирии от иностранных захватчиков». Ситуация такова, что, если кто-то из американцев или французов погибнет на войне, то демонизация России достигнет нового высокого уровня, и Вашингтон будет использовать её для противодействия недовольству Европы. Путин это знает. И он оказался в таком положении, при котором атаки США на сирийские военные позиции могут продолжаться.



По сути, Россия может потерять победу в Сирии. Вашингтон уже организует джихадистов, которых в своё время использовал против Каддафи и Асада, для подготовки наступления против России (а также Китая) через бывшие советские центральноазиатские республики: Таджикистан и Узбекистан. Путин, считает аналитик, делает ставку на то, что стремление Вашингтона к гегемонии на Ближнем Востоке будет стоить Вашингтону гегемонии в Европе. Но если Путин эту ставку не выиграет, ему лучше «подготовиться к войне».





* * *



Экономист старой закалки Робертс советует России развиваться без Запада и даже без долларов, которыми так любит оперировать ЦБ РФ и в которых, в точности по финансовой политике Кудрина, хранятся валютные сбережения государства, обожающего кубышки. Мистер Робертс, склонный в последние годы к художественной конспирологии (по меньшей мере, к гиперболизации), забывает, что Россия продаёт нефть за доллары, и правила рыночной игры здесь устанавливает не она. Забывает он и о том, насколько сильно федеральный бюджет РФ зависит от нефтедолларов. Существует также острый вопрос западных технологий. Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции



Вопрос же миротворчества подразумевает терпеливость: где можно не поддаваться на провокации, там поддаваться и не надо. Если Робертс и впрямь не сторонник войн, особенно новой мировой войны, ему следовало бы учитывать этот простой факт. Истинный пацифист никогда не станет делать ничего, что приведёт к стычке и в перспективе — к войне. Да и финансисту ли Рейгана учить планету жить в мире? Ведь рейганомика была построена именно на раздувании роли ВПК, а расходы на «оборону» при Рейгане побили все рекорды! Нынешний президент Трамп идёт в точности рейгановским путём, обещая нарастить военные расходы. Больше года назад сообщалось о желании Белого дома повысить расходы на оборону и достичь самого значительного увеличения бюджета Пентагона со времён Рональда Рейгана!



Что касается Путина, который часто упоминается в материале Робертса, то с его воззрениями касательно США всё просто и понятно. Тут двух мнений быть не может.



Два года тому назад, как раз на Петербургском экономическом форуме, президент России назвал США единственной супердержавой. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — заявил Путин. Также он отметил, что Россия хочет и готова работать с Соединёнными Штатами: «Миру нужна такая мощная страна, как США. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения».



Россия же — не сверхдержава, да ей это и не нужно. Ранее, в январе 2016 г., В. Путин сказал, что Россия не претендует на роль супердержавы: «…это дорого и ни к чему».



Если вернуться к тезисам Робертса, то, по-видимому, следует заключить: американским неоконсерваторам и впрямь пора откинуться на спинки кресел и расслабиться.



Автор: Олег Чувакин

