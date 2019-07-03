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Россия обратится в международные структуры в связи с обстрелом журналистов ВГТРК

03 июля 2019, 22:09  •  92 • Украина

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Реакция, конечно, последует и от журналистского сообщества, и от МИД, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона обращаться, в частности, в ОБСЕ. - Такие вещи нельзя отпускать незамеченными".

Во вторник телеканал "Россия-24" сообщил, что съемочная группа корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка, никто из членов съемочной группы не пострадал. При этом в результате обстрела был ранен мужчина - местный житель.

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