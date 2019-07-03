|
Россия обратится в международные структуры в связи с обстрелом журналистов ВГТРК
03 июля 2019, 22:09 • 92 • Украина
ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
"Реакция, конечно, последует и от журналистского сообщества, и от МИД, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона обращаться, в частности, в ОБСЕ. - Такие вещи нельзя отпускать незамеченными".
Во вторник телеканал "Россия-24" сообщил, что съемочная группа корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка, никто из членов съемочной группы не пострадал. При этом в результате обстрела был ранен мужчина - местный житель.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июля 2019, 00:39
|
28 июня 2019, 20:24
|
01 июля 2019, 07:09
|
26 июня 2019, 22:54
|
02 июля 2019, 02:39
|
27 июня 2019, 05:39
|
29 июня 2019, 16:09