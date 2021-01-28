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Россия обратила внимание ПАСЕ на отсутствие культуры у украинских делегатов
28 января 2021, 16:40 • 172 • Политика
Представители Незалежной позволили себе хамские высказывания с трибуны ассамблеи
Оскорбления страны-члена ПАСЕ, ее делегации и президента абсолютно недопустимы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. На это обратил внимание председателя и участников заседания ПАСЕ глава российской делегации Петр Толстой.
Ранее представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России, президента РФ Владимира Путина и самого Толстого.
"Это недопустимо при любом плюрализме мнений. Должна быть хотя бы минимальная культура, к сожалению, отсутствующая у нашего коллеги Гончаренко и ряда других коллег",
– сделал замечание Толстой, передает РИА "Новости".
Надо отметить, что накануне Гончаренко вел себя аналогично. В итоге Толстому пришлось просить председателя заседания оградить делегатов "от хамства" представителей Украины.
Впрочем, выходки делегатов Незалежной не принесли им успеха. Они настаивали, чтобы права России в ПАСЕ были ограничены, однако оказались в меньшинстве. В проекте резолюции ПАСЕ полномочия РФ подтверждены в полном объеме.
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