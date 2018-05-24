Россия обошла США в симпатиях арабского мира

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Жители арабских стран с куда большей симпатией относятся к России, чем к Соединенным Штатам. Это показал недавний социологический опрос. Самое интересное, что симпатии к России растут и в стране, традиционно противостоящей арабам, – Израиле. Какими способами Москва завоевала симпатию столь противоречащих друг другу сторон?

Россия с большим отрывом опередила США по популярности среди жителей арабских стран, особенно среди молодежи. Это следует из результатов ежегодного опроса Аrab Youth Survey. Он проводится в 16 странах (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Ирак, Иордания, Ливан, Йемен, а также Палестина) среди 3500 респондентов в возрасте 18–24 лет.

Молодые арабы называли предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия набрала 20 процентов, заняв в этом списке четвертое место и оказавшись единственной неарабской страной в первой пятерке. Она воспринимается арабской молодежью более надежным союзником, чем США (на 11-м месте). При этом все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

Напомним, по результатам аналогичного опроса, проведенного два года назад, Россия набирала всего 9%. Таким образом, всего за пару лет доверие к России более чем удвоилось. Этот феномен теперь обсуждает западная пресса. В частности, Financial Times связала такой рост уважения с общим ростом влияния Кремля в странах Магриба и Ближнего Востока, с его активностью в Сирии. Одним из ключевых факторов роста симпатий к России среди арабской молодежи стал образ ее президента. Владимира Путина респонденты назвали решительным и авторитетным лидером, а вот Дональда Трампа они рассматривают как «забавного хулигана» с расистскими наклонностями.

Растет и популярность российских СМИ на арабском языке. Телеканал RT на Ближнем Востоке и в Северной Африке еженедельно смотрят уже около 11 миллионов зрителей, из них 2,2 миллиона – в Ираке. По информации РИА «Новости», сайт RT Arabic стал самым посещаемым онлайн-ресурсом среди новостных телеканалов на арабском языке в марте–апреле.

«Если арабская молодежь теперь посматривает на Россию с одобрением, то это делается в пику американцам. Она обиделась на США за признание Иерусалима и по другим поводам.

Так что я бы не преувеличивал значение такого результата опроса. Арабская молодежь однозначно настроена антиамерикански более, чем пророссийски», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве, старший научный сотрудник Института изучения вопросов национальной безопасности (INSS) Цви Маген.

«В том, что касается ислама, вопросов религии, Москва тоже воспринимается как союзница Тегерана, то есть шиитов, а в арабских суннитских странах воспринимают Иран как угрозу, – считает Цви Маген. – Россия никогда не пользовалась большой любовью в странах Ближнего Востока, за исключением тех моментов, когда она была непосредственно задействована в войнах, в боях на местности, как сегодня в Сирии».

Путин показал себя крутым

«Россия воспринимается как сильная страна, которая в том числе продемонстрировала свою силу в Сирии. Арабы любят сильных, они стремятся к силе и подчиняются силе. Так исторически сложилось», – заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД сирийский политобозреватель Аббас Джума. Арабские страны предпочитают не только сильных, но и надежных союзников, добавил он. В этом смысле США показали себя не лучшим образом.

Во-первых, Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, напомнил Джума. В арабском мире далеко не все симпатизируют Ирану. Но сам факт, что США провоцируют конфликт, угрожающий всему Ближнему Востоку, не в плюс американцам.

Вторым ударом по репутации Штатов стало решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. «Трамп наплевал на всех – отдал евреям то, что считают своим по праву мусульмане и христиане. Предыдущие президенты, Буш и Обама, воспринимались как одиозные, поскольку развязывали войны против мусульман. Но ни один из них не посягнул на то, что является для многих мусульман сакральным», – подчеркивает Аббас Джума.

«Показательно, что в опросе Arab Youth Survey участвовала в том числе арабская молодежь из стран – союзниц Соединенных Штатов: из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара (где находится крупнейшая американская база)», – указывает эксперт. Союзнические отношения властей этих арабских стран с США не вызывают сомнения – в отличие, например, от отношений США и Турции. Но мнение «улицы» коренным образом отличается от позиции властей.

Конечно, на этом фоне Россия выглядит очень выгодно, полагает Джума. «Во-первых, это сильная страна, – вновь подчеркнул собеседник. – Во-вторых, она не отступает от своих обязательств, не «переобувается» на ходу». По мнению эксперта, свою роль могла сыграть не только сирийская операция, но и поддержка Палестины.

Сложно ожидать от арабской общественности глубоких знаний о России. Но если мы спросим человека с улицы, с чем ассоциируется Россия, они (помимо набора клише) скажут и о Владимире Путине, отметил Джума. «На Востоке таких харизматичных политиков очень уважают, перед ними преклоняются, их боятся. А страх на Востоке имеет особую роль в управлении», – полагает собеседник.

Любопытно, что отечественные либералы, выступая против начавшейся в 2015 году российской операции в Сирии, приводили в том числе такие аргументы – мол, военное вмешательство на Ближнем Востоке подорвет дипломатические усилия Москвы и снизит симпатии к россиянам в этом регионе. Однако на деле, как показала практика, все произошло ровно наоборот.

Не все наши «бывшие» в Израиле нас любят

Хотя многие в нашей стране убеждены, что в Израиле прекрасно относятся к России, поскольку «там на четверть бывший наш народ», это не более чем иллюзия. Большинство там явно недолюбливают Россию, в том числе и эмигранты из Союза. Это следует из итогов соцопроса, согласно которым даже чисто арифметически число симпатизирующих России меньше, чем число наших бывших соотечественников.

Парадокс, однако, в том, что после 2014 года симпатии к нашей стране стали резко расти. Как показывает ежегодный опрос американской социологической службы Pew Research Center, пять лет назад 77 процентов жителей еврейского государства относились к России плохо, одобрительно – всего лишь 21 процент. Однако к 17-му году картина разительно изменилась. Против России был настроен только 61 процент, зато уже 35 процентов воспринимали Россию благожелательно. При этом отношение к США, напротив, портилось.

Цви Маген считает такой процент очень высоким. Он напоминает, что в Израиле считают себя частью западного мира и многие его жители ориентируются на точку зрения крупнейших западных телеканалов. «Поэтому даже если 21 процент относился хорошо к Москве, то это уже было очень много, – говорит бывший посол. – Российская армия появилась в регионе на стороне противников Израиля, точнее, Сирии и Ирана. Москва, как считается, поддерживает наших врагов, а также врагов Запада. Так что отношение в принципе не может быть слишком благостным».

С другой стороны, оговорился Цви Маген, Россию все же принято рассматривать достаточно позитивно в контексте общих ценностей, корней, культуры. «Так что отношение к России представляет из себя смесь разных факторов. Это сложное отношение», – признает он.

Тем временем, как считает Цви Маген, российской дипломатии пока удается заниматься успешной политической эквилибристикой. «У Москвы действительно сейчас есть сильное преимущество в регионе. По-моему, это чуть ли не единственный на сегодня игрок, который может говорить параллельно и с Ираном, и с Израилем. Но за это надо политически платить. У такого статуса есть и издержки. Это значит, что не все довольны вами до конца. И Иран, наверно, недоволен, что Москва общается с его противниками», – предположил бывший дипломат.

«Но, в принципе, пока Москва играет неплохо. В этом регионе ставки очень высоки, выиграть очень трудно. Можете взять для примера любую другую державу и сравнить результаты ее игры на Ближнем Востоке», – подытоживает бывший посол.

Можно сделать вывод: благодаря вмешательству в Сирии Россия стала ближе к Ближнему Востоку. Но вряд ли можно говорить о бескорыстной симпатии. «Арабская улица» демонстрирует симпатию к нашей стране в пику Америке и Израилю. Оппонент арабского мира и Ирана Израиль видит в России державу, которая укротит Дамаск и придержит Тегеран. Ключевое слово в обоих случаях – Сила.

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