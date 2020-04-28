Россия обошла Китай по числу заражённых коронавирусом

За минувшие сутки в России 6198 человек в 84 регионах заразились коронавирусной инфекцией. Общее количество заражённых составило 87 147. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве - 2871 человек, в Московской области - 638 человека и в Нижегородской области - 207 человек.

По числу заболевших коронавирусной инфекцией Россия обошла в рейтинге пандемии Китай - 87 147 случаев заражения в России и 82 830 в Китае. Таким образом, Россия вышла на 9-е место в международном рейтинге заболеваемости новым вирусом.

Напомним, что по данным Университета Хопкинса, число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло почти трёх миллионов - 2 971 477 человек. При этом скончались 206 544 человек.

Соединённые Штаты всё так же продолжают "лидировать" в рейтинге заболевших: почти миллион американцев больны - 965 783 человека и 54 881 погиб.

Следом в тройке антилидеров - Испания, там заболели 226 629 и скончались 23 190 человек.

Закрывает первую тройку Италия - там 197 675 больных и 26 644 умерли.

При этом по состоянию на сегодняшнее утро, когда данные ещё не были обновлены, Россия находилась на 10-м месте по заболеваемости. Сейчас же она вышла на девятое.