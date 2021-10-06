Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом р...
Главная / Политика

Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик

06 октября 2021, 01:45  •  204 • Политика
Россия во время консультаций с США по вопросам стратегической стабильности в Женеве смогла обойти хитрую ловушку Вашингтона. США не смогли добиться желаемого результата.
Очередные консультации России и США по вопросам стратегической стабильности прошли в Женеве 30 сентября. Русскую делегацию как обычно представлял опытный дипломат, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. С американской стороны на переговоры приехала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Во время консультаций американцы пустились на хитрость и устроили для русских ловушку. Когда мнения сторон по вопросам стратегической стабильности разошлись, Вашингтон предложил использовать в деле китайскую сторону. Об этом рассказал портал Sohu.
Американцы заявили, что Китай должен наравне с Россией и США участвовать в мероприятиях по контролю над стратегическим вооружением. Казалось бы, дельное предложение. Но русские дипломаты почувствовали подвох и тактично выступили "против принудительного вовлечения Пекина".
Ответ оказался неожиданным для Вашингтона. Тактика русских дипломатов свела на нет попытки перехватить инициативу американцами, дальнейшие доводы Уэнди Шерман просто развалились.
Отметим, это не первая попытка США привлечь в консультационный процесс китайскую сторону. Уже на протяжении нескольких лет Вашингтон под разными предлогами пытается разбавить встречи с Москвой пекинским присутствием, но раз за разом терпит неудачу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





204
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 00:00
В Польше призвали объявить войну Белоруссии
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
05 октября 2021, 23:25
Бесконечная история про морковку и ослов: Генсек НАТО сделал намёк Украине и Грузии
05 октября 2021, 23:25
"Отсечём 20-25%": Экс-министр предложил отобрать детские пособия у не нуждающихся
06 октября 2021, 00:00
Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов
06 октября 2021, 01:45
Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.