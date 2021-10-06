Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик

Россия во время консультаций с США по вопросам стратегической стабильности в Женеве смогла обойти хитрую ловушку Вашингтона. США не смогли добиться желаемого результата.

Очередные консультации России и США по вопросам стратегической стабильности прошли в Женеве 30 сентября. Русскую делегацию как обычно представлял опытный дипломат, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. С американской стороны на переговоры приехала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Во время консультаций американцы пустились на хитрость и устроили для русских ловушку. Когда мнения сторон по вопросам стратегической стабильности разошлись, Вашингтон предложил использовать в деле китайскую сторону. Об этом рассказал портал Sohu.

Американцы заявили, что Китай должен наравне с Россией и США участвовать в мероприятиях по контролю над стратегическим вооружением. Казалось бы, дельное предложение. Но русские дипломаты почувствовали подвох и тактично выступили "против принудительного вовлечения Пекина".

Ответ оказался неожиданным для Вашингтона. Тактика русских дипломатов свела на нет попытки перехватить инициативу американцами, дальнейшие доводы Уэнди Шерман просто развалились.

Отметим, это не первая попытка США привлечь в консультационный процесс китайскую сторону. Уже на протяжении нескольких лет Вашингтон под разными предлогами пытается разбавить встречи с Москвой пекинским присутствием, но раз за разом терпит неудачу.