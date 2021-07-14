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Россия обогнала США и Китай по модернизации армии: "Все понимают - кто со злостью, кто с одобрением"
14 июля 2021, 21:00 • 88 • Политика
Россия смогла обогнать Вооружённые силы США и Китая по степени модернизации армии. "Все это понимают и констатируют - кто со злостью, кто с одобрением", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы военного ведомства, доля современного оружия и техники в ВС России составляет почти 71 %. Это самый высокий показатель среди армий во всём мире.
Уровень модернизации ядерных сил России ещё выше - 83 %. Шойгу поблагодарил русских инженеров, учёных и конструкторов, которым удалось сохранить научный потенциал и обеспечить стране возможность сделать технологический рывок.
Министр добавил, что ещё 9 лет назад к русской технике, демонстрируемой на парадах, относились как к "консервным банкам", которые не смогут защитить экипаж в случае реальной войны. Сегодня же никто не оспаривает то, что русские обладают одной из самых технически продвинутых армий в мире.
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