Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

Россия обогнала США и Китай по модернизации армии: "Все понимают - кто со злостью, кто с одобрением"

14 июля 2021, 21:00  •  88 • Политика
Россия смогла обогнать Вооружённые силы США и Китая по степени модернизации армии. "Все это понимают и констатируют - кто со злостью, кто с одобрением", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы военного ведомства, доля современного оружия и техники в ВС России составляет почти 71 %. Это самый высокий показатель среди армий во всём мире.
Сегодня все понимают и констатируют, кто со злостью, кто с одобрением, что армия России имеет почти 71 % современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира, - отметил Шойгу на встрече с представителями компании "Роствертол".
Уровень модернизации ядерных сил России ещё выше - 83 %. Шойгу поблагодарил русских инженеров, учёных и конструкторов, которым удалось сохранить научный потенциал и обеспечить стране возможность сделать технологический рывок.
Министр добавил, что ещё 9 лет назад к русской технике, демонстрируемой на парадах, относились как к "консервным банкам", которые не смогут защитить экипаж в случае реальной войны. Сегодня же никто не оспаривает то, что русские обладают одной из самых технически продвинутых армий в мире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






88
Источник
Похожие новости
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
14 июля 2021, 01:45
"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику статьи о русских и украинцах
14 июля 2021, 11:50
"Мы требуем" не пройдёт: русский депутат поставил ультиматум Киеву
14 июля 2021, 11:50
Захарова "припечатала" ЕС его же документом в скандале с Венгрией
14 июля 2021, 10:00
Военный эксперт указал на единственную уязвимость России перед НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
09 июля 2021, 02:35
Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной
08 июля 2021, 17:25
Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
08 июля 2021, 07:20
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.