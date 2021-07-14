Россия обогнала США и Китай по модернизации армии: "Все понимают - кто со злостью, кто с одобрением"

Россия смогла обогнать Вооружённые силы США и Китая по степени модернизации армии. "Все это понимают и констатируют - кто со злостью, кто с одобрением", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, доля современного оружия и техники в ВС России составляет почти 71 %. Это самый высокий показатель среди армий во всём мире.

Сегодня все понимают и констатируют, кто со злостью, кто с одобрением, что армия России имеет почти 71 % современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира, - отметил Шойгу на встрече с представителями компании "Роствертол".

Уровень модернизации ядерных сил России ещё выше - 83 %. Шойгу поблагодарил русских инженеров, учёных и конструкторов, которым удалось сохранить научный потенциал и обеспечить стране возможность сделать технологический рывок.

Министр добавил, что ещё 9 лет назад к русской технике, демонстрируемой на парадах, относились как к "консервным банкам", которые не смогут защитить экипаж в случае реальной войны. Сегодня же никто не оспаривает то, что русские обладают одной из самых технически продвинутых армий в мире.