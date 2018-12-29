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Россия обогнала Европу в рейтинге важных стран для Китая
29 декабря 2018, 14:24 • 34 • Политика
Большая часть 63,5% респондентов считают, что отношения с Соединенными Штатами больше всего влияют на Китай. При этом Россия оказалась на втором месте, подвинув Евросоюз.
О том, что отношения с Россией в этом году стали одним из самых важных — по мнению самих китайцев, свидетельствую результаты опроса. Правда, Россия, оказалась на втором месте по важности для КНР. Она обогнала Евросоюз, но уступила США.
По данным исследования Global Times, почти 40% опрошенных граждан Китая заявили, что развитие партнерских связей с России крайне важно и оказывает большое влияние на их страну. Кроме того, наша страна попала в топ-10 государств, к которым жители Незалежной испытывают теплые чувства.
На четвертом месте - Япония, а также страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. году стали Новая Зеландия, Швейцария, Франция, Сингапур и Австралия.
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