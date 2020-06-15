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Россия обменяет Донбасс на воду? Найден простой рецепт, как изменить всё
15 июня 2020, 18:00 • 233 • Политика
Украинские журналисты уверены: уже скоро Крым останется без воды, и тогда Россия вынуждена будет отдать Киеву Донбасс в обмен на водоснабжение полуострова. Но оказалось, что есть более простой способ изменить всё.
На Украине то и дело раздаются предупреждения о том, что Крым уже этим летом может сильно пострадать из-за дефицита воды. По информации некоторых СМИ, запасы воды на полуострове на исходе, а лето обещает быть аномально жарким. На фоне этих опасений у украинских властей возник неожиданный повод для радости: чтобы спасти Крым, Россия может поступиться Донбассом и обменять его на воду.
Царьград, прежде всего, постарался найти объективные источники информации о реальном положении дел с водоснабжением в республике. Эксперты сообщили, что общий запас воды во всех водохранилищах Крыма действительно снизился - сейчас его в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Но при этом, уверяют учёные, ситуация не настолько критическая, чтобы готовиться к серьёзным испытаниям и лимитированной раздаче воды населению.
А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что есть более простой рецепт изменить всё, решив и проблемы с водоснабжением Крыма: просто сменить марионеточную власть в Киеве, пляшущую под дудку Вашингтона и проводящую политику американской администрации. "Для американцев Украина - ненужная страна, но Киев им нужен как таран против России", - пояснил Азаров.
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