На Украине то и дело раздаются предупреждения о том, что Крым уже этим летом может сильно пострадать из-за дефицита воды. По информации некоторых СМИ, запасы воды на полуострове на исходе, а лето обещает быть аномально жарким. На фоне этих опасений у украинских властей возник неожиданный повод для радости: чтобы спасти Крым, Россия может поступиться Донбассом и обменять его на воду.

Царьград, прежде всего, постарался найти объективные источники информации о реальном положении дел с водоснабжением в республике. Эксперты сообщили, что общий запас воды во всех водохранилищах Крыма действительно снизился - сейчас его в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Но при этом, уверяют учёные, ситуация не настолько критическая, чтобы готовиться к серьёзным испытаниям и лимитированной раздаче воды населению.

А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что есть более простой рецепт изменить всё, решив и проблемы с водоснабжением Крыма: просто сменить марионеточную власть в Киеве, пляшущую под дудку Вашингтона и проводящую политику американской администрации. "Для американцев Украина - ненужная страна, но Киев им нужен как таран против России", - пояснил Азаров.