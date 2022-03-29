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Россия обеспечивает себя всем необходимым продовольствием
29 марта 2022, 13:35 • 119 • Аналитика
У России нет и не будет проблем с продовольствием из-за введенных санкций. По данным Минсельхоза РФ, страна в полной мере обеспечена всеми необходимыми товарами. Более того, в ближайшее время производство некоторых из них еще и расширят.
Стоит напомнить, что в Минсельхозе неоднократно подчеркивали, что в России нет недостатка в основном продовольствии. К примеру, зерна в РФ производится в полтора раза больше, чем требуется для внутреннего потребления. Ведь наша страна считается одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. Поэтому не стоит беспокоиться и о продуктах переработки зерна, мука, хлебобулочные и некоторые виды каш точно не исчезнут с полок магазинов. Не будет недостатка мясной и рыбной продукции, сахара, растительного масла и других ключевых продуктов питания. Все эти товары производятся внутри страны. А собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов также обеспечит значительную часть внутреннего потребления.
«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия – это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», – заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в эфире канала «Россия 24».
По словам Патрушева, «отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа – аналогичная ситуация уже была в 2020 году». Согласно официальным данным, наша страна выполнила доктрину продовольственной безопасности еще в 2020 году, обеспечив себя зерном на 155%, сахаром – на 125%, мясом – на 97%.
Сейчас ситуация точно не хуже. Так, в ближайшее время производители обещают достигнуть новых плановых показателей по молоку и молочным продуктам, картофелю и другим овощам. С фруктами также не ждут никаких проблем. Эксперты считают, что не стоит беспокоиться и о продукции, которую не производят в России в силу климатических условий – например, бананах. Российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков, многие из них не вводили санкции против РФ. Так что если возникнут трудности с одним продавцом, всегда можно переключиться на другого.
Не подвергается сомнению обеспеченность россиян мясом и рыбой. К примеру, многие отечественные поставщики мяса активно наращивают объемы продукции, чтобы заменить ею зарубежные аналоги. Впрочем, к такому повороту событий бизнес был готов. По данным Федеральной таможенной службы РФ, уже в 2021 году на 17,1% снизились физические объемы импортных поставок в страну свежего и мороженного мяса.
По данным же Росрыболовства, поставки рыбы с Дальнего Востока в центр России с середины марта выросли в полтора раза. По словам специалистов отрасли, многие поставщики рыбной продукции из-за введенных санкций будут вынуждены переключиться с экспорта на внутренний рынок. Что не только насытит местный рынок, но и стабилизирует расценки.
Уже началась и посевная кампания, причем реализуется она даже с опережением графика. Не повлияли на нее ни санкции, ни сложности с импортными поставками, ни запрет на экспорт зерна. Известно, что у отечественных аграриев есть запас импортных семян, а часть из фермеров при необходимости перейдет на их отечественные аналоги.
В настоящее время, по данным Минсельхоза РФ, обеспеченность зерном в России превышает 150%. Планируется, что общая посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га – практически на 1 млн га больше, чем годом ранее.
Основной сельскохозяйственный регион страны – Краснодарский край – рассчитывает сохранить прошлогодний объем посевных площадей по яровым культурам – около 1,8 млн га. А вот сои, зернового гороха и сахарной свеклы будет больше. В соседнем регионе – Ростовской области – озимыми с осени 2021 года засеяно 2,9 млн га, что превышает показатель 2020 года. Весной здесь засеют более 1,8 млн га. Увеличить посевные площади хотят и в Курганской области, в Пермском крае, в Мордовии, в Пензенской, Омской и Кировской областях.
В итоге Минсельхоз рассчитывает собрать по стране 123 млн тонн зерна. Так, власти Кировской области планируют увеличить урожай зерновых на 16% – до 604 тыс. тонн. Урожай в Пензенской области, по прогнозам, вырастет до 2,5 млн тонн, в прошлом году он составил 2,4 млн тонн. Аграрии Воронежской области при благоприятных погодных условиях соберут 5,3 млн тонн зерна, что на 1,1 млн тонн больше уровня 2021 года.
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