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Россия обеспечит Байдену "очень плохую зиму": СМИ о рекордном давлении на Белый дом

16 января 2022, 19:45  •  138 • Политика
Россия, а также другие негативные для Вашингтона внешние и внутренние события обеспечат Байдену "очень плохую зиму", считает колумнист Bloomberg Джош Уингроу. СМИ рассказало о рекордном давлении на Белый дом.
Колумнист агентства Bloomberg Джош Уингроу убеждён, что фактор России, а также другие негативные для Вашингтона внешние и внутренние события обеспечат 46-му президенту США Джо Байдену "очень плохую зиму".
Так, ситуация вокруг Украины обостряется, а переговоры с Москвой по этой теме, а также по проблемам безопасности и расширения НАТО не дали Белому дому желаемых итогов.
При этом давление на Байдена оказывают и инфляционные рекорды в стране. Показатель варьируется вокруг 7%, и темпы роста цен достигли наивысших значений с момента 1982 года.
Дополнительный тревожный фактор для Вашингтона - нынешняя эпидобстановка. 10 января суточный прирост составил практически 1,5 миллиона новых заражений коронавирусом. Между тем нынешнего лидера Штатов как раз избрали, в частности, за обещания победить COVID-19, подчёркивает автор статьи.
Кроме того, напряжение усиливают контакты с Тегераном по теме ядерного оружия, которые, очевидно, зашли в тупик и грозят обернуться неудачей для Белого дома, добавил Уингроу.

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