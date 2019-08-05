Россия. Объективные причины отставания • 104 • Аналитика

Флотилия туманов вольных,

И на торцах восьмиугольных

Всё та же золотая пыль.



В. Набоков. Санкт-Петербург В петровом бледном небе — штиль,Флотилия туманов вольных,И на торцах восьмиугольныхВсё та же золотая пыль.В. Набоков. Санкт-Петербург



Непонимание прошлого, ошибочные данные или ложная картина истории, иллюзии и заблуждения ведут к ошибкам в планировании будущего.







Отставание?

Русь, будучи «генетически» европейской страной, развивалась, как и другие европейские государства, но конечно же, имела свою специфику.



Во-первых, когда возникла Русь, Франция уже была раннефеодальным государством, Германия им становилась.



Во-вторых, германские королевства VI—VII вв. в Западной Европы (т. е. все раннегосударственные образования Европы) возникли на удобренной почве греко-римской цивилизации как в философско-юридическом, так и в материальном плане: наличие дорог, сооружений, развитой агрокультуры и т.п., и т.д., в то время, как Русь развивалась в «пустыне»: лесная и лесостепная территория, которую осваивали с нуля. Вследствие чего на одну единицу усилий получался совершенно разный результат: климат, уровень урожайности, сельскохозяйственные периоды были разными. Отсюда и разные возможности по накапливанию потенциала.



В-третьих, татаро-монгольское нашествие, а за ним установление даннических отношений между Ордой и русскими княжествами имело прежде всего крайне негативное воздействие на экономику Руси. Но иго не имело никакого существенного влияния на государственное устройство страны (о чем мы писали в статье на «ВО» «Русь в составе восточной империи?»).



Политический рост русских княжеств продолжался в рамках естественного развития, выразившегося в собирании земель и создании военного сословия – дворян. Такая же ситуация, только значительно ранее, шла в других европейских землях, и в значительной мере под влиянием внешней агрессии со стороны венгров, арабов, викингов.



В рамках этого же движения на Руси происходила борьба верховной власти (великокняжеской) с аристократией, в процессе которой возникает институт монархии в конце ХV века.



Россия сформировалась как новая цивилизация на базе русского народа и православия, идеологически связанная с погибшей Византией, новая цивилизация – «Третий Рим».



В ходе этого органического развития новая, передовая форма управления — монархия столкнулась с консервативными силами удельного периода. Эти силы, некогда активно поддерживавшие становление Московского княжества, не могли принять новые правила игры, рассматривая великого князя как первого среди равных, и без боя не были готовы расставаться с родовыми привилегиями. В конце борьбы монархии по ликвидации власти аристократии и формирования служилого сословия, занявшей весь ХVI век, разразилась Смута.



Смута начала ХVII в. – первая гражданская война, в которой решался вопрос: как будет развиваться страна? Кто будет тянуть «тягло», кто будет от него освобождён? Какой класс станет доминировать в России?





Смута, осложнённая интервенцией, закончилась подрывом власти аристократии и началом формирования военного сословия (рыцарства) посредством закрепощения сельского свободного населения. Обратим внимание на тот факт, что военное служилое сословие или рыцарство в России формировалось со второй половины ХV в., а по существу, в ХVI- ХVII вв., в то время как во Франции и Германии этот процесс шел в VIII-Х веках. Окончательно законодательно эта ситуация была оформлена Соборным уложением 1649 года! О каких рыцарях могла идти речь в это время в Западной Европе? Разве что о рыцаре Дон Кихоте, сражавшемся с ветряными мельницами-«великанами».



Когда мы говорим о рыцарях, мы имеем в виду не только всадника в доспехах, скорее, не столько его, а собственно сословие и связанную с ним систему отношений, которая в этот период пришла в упадок. Испания ХVI века, например, не самое передовое в социальном плане государство, что было связано с длительной борьбой с «арабским игом» (халифат занимал почти всю территорию Испании, до границ современной Франции!). Но именно из Испании благодаря Сервантесу, который сам был идальго — воин, мы получаем «рыцаря печального образа» — дворянина, рыцарские принципы которого входят в кричащие противоречия с развивающимся миром денежных отношений, где, собственно, он смотрится как анахронизм – печальным образом.



Первая модернизация

Получается, что Россия идёт своим естественным, органическим путём, но имеется существенное запаздывание, а в связи с ростом технологий в военном и военно-морском деле на Западе отставание становится очевидным и угрожающим для страны.



В правление первых Романовых, с окончанием гражданской войны, идёт постоянный поиск надлежащей системы управления страной, адекватной внешним опасностям России. Параллельно осуществляются попытки «точечной» модернизации. Введение полков нового строя, драгун, постройка фрегата «Орёл», создание «немецкой слободы» и привлечение «иностранных спецов», наконец, реформа церкви Никона на малороссийский лад, изменение законодательства с использованием документов западного соседа (Речи Посполитой) – всё это существенных изменений не принесло, как «точечная» модернизация не изменила Турцию, Персию и Египет в ХIХ в.



Победы поместного войска над силами Речи Посполитой в борьбе за часть южных и юго-западных русских земель или Украину (Смоленск, часть Белоруссии и Малороссии) можно во многом объяснить и тем, что государство поляков и литовцев пошло по тупиковому пути развития для данного периода времени: оно формировалось как «аристократическая республика» — анархия.



Между прочим, учитывая «генетическое» историческое родство этих народов с восточным соседом, этим же путем магнатско-шляхетской «республики» могла пойти и Россия, если бы в Смуте победили другие силы.



В результате с приходом к власти Петра I, гениального русского реформатора, Россия смогла ответить адекватно на вызовы времени – началась первая русская модернизация (А. Тойнби).



Конечно же, Петр I с точки зрения технологий заложил фундамент многих важнейших институтов России, которые, следует подчеркнуть, сыграли важную роль в развитии нашей страны, в отличие от многих стран, где модернизация была точечная или поверхностная. А попадая в умелые руки, они (технологии) существенно влияли на развитие государства, это можно сказать, например, об Академии наук.



Адмиралтейство, верфи, университеты и светские учебные заведения, газеты, светские научные издательства, профессиональные военные училища, промышленное освоение Урала, да и северная Пальмира, город трех революций, – всё это есть у нас благодаря модернизации Петра, ну, или было до недавнего времени…



М. Н. Покровский остроумно писал:

«Тем временем Петр мог убедиться, что преобразование армии и флота по европейским образцам дало прекрасные результаты: ему, военному инструктору и корабельному инженеру, прежде всего другого, естественно, могла прийти в голову мысль, что, применив те же приемы в области гражданского управления, легко и это последнее сделать столь же образцовым, как Балтийский флот или Преображенские гренадеры».



Но закончилась ли Московская Русь как принято считать в историографии и публицистике: закончилось ли органическое развитие России?



Одновременно с модернизацией Россия продолжала движение по пути «феодализма», но в новых обстоятельствах – в условиях формирования на Западе новых экономических отношений. Модернизация защитила этот путь. Это было укрепление «рыцарства» в форме диктатуры, окончательное закрытие политического вопроса с аристократами: юридически местничество уничтожил брат Петра, царь Фёдор в 1682 г. Попытка аристократии вернуть себе власть во время правления Петра II и в начале правления Анны Иоанновны натолкнулась на резкое неприятие со стороны «шляхетства», устранившего «посредника» между дворянами и самодержавием. Битва за Арктику. Почему планы США обречены на провал и чего боятся адмиралы?



Петр I, служил стране, пожалуй, как не один государь после него, он же определил крайне суровую «службу» всем сословиям. Как в средневековой Европе: сражающиеся, пашущие, молящиеся.



Если до ХVII века это служение было предметом частного договора сословий с царем, то с начала царствования Романовых становится обязанностью, служба юридически была закреплена в Соборном уложении 1649 г. и на практике «закрепощена» царем Петром: государство наделяла служилых людей поместьем за службу ему.



В. О. Ключевский приводит яркий пример из «феодальных» отношений этого периода. Собственно, к «древнерусским порядкам» это имело мало отношения, тем не менее:

«Раз толпа дворян, не желавших поступить в математическую школу, записалась в духовное Заиконоспасское училище в Москве. Петр велел взять любителей богословия в Петербург в морскую школу и в наказание заставил их бить сваи на Мойке. Генерал-адмирал Апраксин, верный древнерусским понятиям родовой чести, обиделся за свою младшую братию и в простодушной форме выразил свой протест. Явившись на Мойку и завидя приближающегося царя, он снял с себя адмиральский мундир с андреевской лентой, повесил его на шест и принялся усердно вколачивать сваи вместе с дворянами. Петр, подошедши, с удивлением спросил: «Как, Федор Матвеевич, будучи генерал-адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь сваи?» Апраксин шутливо ответил: «Здесь, государь, бьют сваи все мои племянники да внучата (младшая братия, по местнической терминологии), а я что за человек, какое имею в роде преимущество?»



После смерти Петра посредством усилий «дворянских делегатов с оружием» — гвардии служилый люд постепенно оформляет собственную «диктатуру».



«Диктатура дворян» и органический путь развития страны

Технологии, занесённые Петром, защитили Россию от внешней агрессии, придали ей ускорение аж до ХIХ века, но одновременно, вследствие усиления значения военного сословия, происходит консервация общественных отношений, что, в новых исторических условиях, становится социальной проблемой для страны.



«Диктатура дворян» на протяжении почти двух веков определяла политическую и экономическую структуру государства, проводя, особенно в первый период, своеобразные непрописанные выборы царей, вплоть до вступления на престол Николая I включительно, царя, видевшего и в декабристах, и в Герцене прежде всего возмущённых дворян.



Екатерина II, «европейская» государыня, нарекла себя «казанской помещицей» в знак солидарности с дворянами Казани, испытавшими на себе ужасы крестьянской войны Емельяна Пугачёва, вызванной гнётом их же управления. Но даже Екатерину Великую пытались «забаллотировать» путем несостоявшихся переворотов в период кризиса 1776 г. и 1791-1792 гг. в пользу её сына Павла Петровича.



Конечно, мы не хотим сказать, что в «револьтах» ХVIII в. не было других поводов: недовольство засильем иностранцев или борьба между группировками знати, отнюдь. Но причина была одна — а именно удержание классом «рыцарей»-дворян власти на своих условиях.



Ключевым вопросом России на протяжении всей диктатуры дворян оставался вопрос земли и свободы крестьян, которой так и не был решён. Предводитель калужского дворянства Н. Г. Вяземский писал:

«Нежеле ещё не вразумились, что вольность сей идол чужеземных слепцов, влечёт неминуемо к пагубному своевольству, буйству, разврату и ниспровержению всех властей!.. Во Франции не стало дворянства — она пала; в России оно было — и Россия восстала, восторжествовала и блаженствует».



Вторит ему вологодский помещик О.А. Поздеев в 1814г.:

«Россия всё ещё татарщина [ничего не напоминает? — Авт.] в которой должен быть государь самодержавный, подкреплённый множеством дворян, в отсутствие их — их приказчиками-чиновниками, кои малейшие искры неплатежей податей и поставки рекрут… тушат, не давая им возгореться до того, что и никакие войска в этой обширной империи с крестьянами не сладят…» Стоять на месте! Сила как признак слабости



Закрепощение подразумевало передачу служилому человеку за службу крестьян с их работами, а не с землёй, земля оставалась общинной или крестьянской. И весь это период крестьяне помнили об этом. Но в ХVIII веке дворянская диктатура распорядилась по-другому, превратив в частную собственность не только личность земледельца и его семью, но и принадлежащую ему землю.



Еще Иван Посошков писал: «…иные дворяне уже состарились, в деревнях живучи, а на службе одной ногою не бывали». Дворяне неукоснительно добивались возможности не выполнять свои обязательства, при этом оставаясь собственниками полученных от государства «поместий».



Сперва они «избавились» от тягот и лишений, связанных с началом службы рядовыми, найдя юридическую лазейку записи в полки с рождения, затем созданием «военных училищ». А в 1761, 1762 гг. Указом Петра III, а потом и Екатерины II были вообще освобождены от военной и гражданской повинности. По меткому замечанию В.О. Ключевского, после того как дворяне были освобождены от службы государству, следовало освободить и крестьян, прикреплённых к ним только из-за их служения. И такой указ был принят! Но ровно через 100 лет!



Таким образом, мы видим, что Россия, которая шла по своему естественному или органическому пути развития, столкнувшись с внешними угрозами стран, которые этот путь прошли ранее, преодолела «вызовы», проведя первую модернизацию.



Конечно, ни о какой абсолютной монархии в ХVIII в. здесь говорить не приходится: русские императоры, похожие на французских королей ХVII—ХVIII вв. внешне, по сути, имели мало общего с классическим абсолютизмом.



Петр I посредством заимствования западных технологий придал ускорение на целый век. Как писал Ф. Бродель, «Россия даже великолепно приспособилась к промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в.».



Его наследники на престоле с удовольствием воспользовались этой возможностью, но вместе с тем законсервировали социальные отношения, прекратив органический путь развития народа, так как, по логике вещей, следующим шагом на этом пути должно было быть юридическое освобождение земледельцев и развитие третьего сословия. Еще раз процитирую Броделя: «Зато, когда придёт подлинная промышленная революция ХIХ в., Россия останется на месте и мало-помалу отстанет».



На исходе «ускорения», в зените военной славы несколько факторов определили развитие страны в последующий период:



1. Великая французская буржуазная революция.

2. Усиление внеэкономической эксплуатации главного податного населения страны.

3. Первая промышленная революция.

4. Приход к власти буржуазии в большинстве западных стран.



И последнее, оформление монархии как формы правления исключительно дворян.



В таких сложных условиях управление страной осуществлялось… Впрочем, лучше А. С. Пушкина о трудах императора Александра I и не скажешь:



Узнай, народ российский,

Что знает целый мир:

И прусский и австрийский

Я сшил себе мундир.

О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;

Меня газетчик прославлял;

Я ел, и пил, и обещал —

И делом не замучен.



Продолжение следует… Русь, будучи «генетически» европейской страной, развивалась, как и другие европейские государства, но конечно же, имела свою специфику.Во-первых, когда возникла Русь, Франция уже была раннефеодальным государством, Германия им становилась.Во-вторых, германские королевства VI—VII вв. в Западной Европы (т. е. все раннегосударственные образования Европы) возникли на удобренной почве греко-римской цивилизации как в философско-юридическом, так и в материальном плане: наличие дорог, сооружений, развитой агрокультуры и т.п., и т.д., в то время, как Русь развивалась в «пустыне»: лесная и лесостепная территория, которую осваивали с нуля. Вследствие чего на одну единицу усилий получался совершенно разный результат: климат, уровень урожайности, сельскохозяйственные периоды были разными. Отсюда и разные возможности по накапливанию потенциала.В-третьих, татаро-монгольское нашествие, а за ним установление даннических отношений между Ордой и русскими княжествами имело прежде всего крайне негативное воздействие на экономику Руси. Но иго не имело никакого существенного влияния на государственное устройство страны (о чем мы писали в статье на «ВО» «Русь в составе восточной империи?»).Политический рост русских княжеств продолжался в рамках естественного развития, выразившегося в собирании земель и создании военного сословия – дворян. Такая же ситуация, только значительно ранее, шла в других европейских землях, и в значительной мере под влиянием внешней агрессии со стороны венгров, арабов, викингов.В рамках этого же движения на Руси происходила борьба верховной власти (великокняжеской) с аристократией, в процессе которой возникает институт монархии в конце ХV века.Россия сформировалась как новая цивилизация на базе русского народа и православия, идеологически связанная с погибшей Византией, новая цивилизация – «Третий Рим».В ходе этого органического развития новая, передовая форма управления — монархия столкнулась с консервативными силами удельного периода. Эти силы, некогда активно поддерживавшие становление Московского княжества, не могли принять новые правила игры, рассматривая великого князя как первого среди равных, и без боя не были готовы расставаться с родовыми привилегиями. В конце борьбы монархии по ликвидации власти аристократии и формирования служилого сословия, занявшей весь ХVI век, разразилась Смута.Смута начала ХVII в. – первая гражданская война, в которой решался вопрос: как будет развиваться страна? Кто будет тянуть «тягло», кто будет от него освобождён? Какой класс станет доминировать в России?Смута, осложнённая интервенцией, закончилась подрывом власти аристократии и началом формирования военного сословия (рыцарства) посредством закрепощения сельского свободного населения. Обратим внимание на тот факт, что военное служилое сословие или рыцарство в России формировалось со второй половины ХV в., а по существу, в ХVI- ХVII вв., в то время как во Франции и Германии этот процесс шел в VIII-Х веках. Окончательно законодательно эта ситуация была оформлена Соборным уложением 1649 года! О каких рыцарях могла идти речь в это время в Западной Европе? Разве что о рыцаре Дон Кихоте, сражавшемся с ветряными мельницами-«великанами».Получается, что Россия идёт своим естественным, органическим путём, но имеется существенное запаздывание, а в связи с ростом технологий в военном и военно-морском деле на Западе отставание становится очевидным и угрожающим для страны.В правление первых Романовых, с окончанием гражданской войны, идёт постоянный поиск надлежащей, адекватной внешним опасностям России. Параллельно осуществляются попытки «точечной» модернизации. Введение полков нового строя, драгун, постройка фрегата «Орёл», создание «немецкой слободы» и привлечение «иностранных спецов», наконец, реформа церкви Никона на малороссийский лад, изменение законодательства с использованием документов западного соседа (Речи Посполитой) – всё это существенных изменений не принесло, как «точечная» модернизация не изменила Турцию, Персию и Египет в ХIХ в.Победы поместного войска над силами Речи Посполитой в борьбе за часть южных и юго-западных русских земель или Украину (Смоленск, часть Белоруссии и Малороссии) можно во многом объяснить и тем, что государство поляков и литовцев пошло по тупиковому пути развития для данного периода времени: оно формировалось как «аристократическая республика» — анархия.Между прочим, учитывая «генетическое» историческое родство этих народов с восточным соседом, этим же путем магнатско-шляхетской «республики» могла пойти и Россия, если бы в Смуте победили другие силы.В результате с приходом к власти Петра I, гениального русского реформатора, Россия смогла ответить адекватно на вызовы времени – началась первая русская модернизация (А. Тойнби).Конечно же, Петр I с точки зрения технологий заложил фундамент многих важнейших институтов России, которые, следует подчеркнуть, сыграли важную роль в развитии нашей страны, в отличие от многих стран, где модернизация была точечная или поверхностная. А попадая в умелые руки, они (технологии) существенно влияли на развитие государства, это можно сказать, например, об Академии наук.Адмиралтейство, верфи, университеты и светские учебные заведения, газеты, светские научные издательства, профессиональные военные училища, промышленное освоение Урала, да и северная Пальмира, город трех революций, – всё это есть у нас благодаря модернизации Петра, ну, или было до недавнего времени…М. Н. Покровский остроумно писал:Но закончилась ли Московская Русь как принято считать в историографии и публицистике: закончилось ли органическое развитие России?Одновременно с модернизацией Россия продолжала движение по пути «феодализма», но в новых обстоятельствах – в условиях формирования на Западе новых экономических отношений. Модернизация защитила этот путь. Это было укрепление «рыцарства» в форме диктатуры, окончательное закрытие политического вопроса с аристократами: юридически местничество уничтожил брат Петра, царь Фёдор в 1682 г. Попытка аристократии вернуть себе власть во время правления Петра II и в начале правления Анны Иоанновны натолкнулась на резкое неприятие со стороны «шляхетства», устранившего «посредника» между дворянами и самодержавием.Петр I, служил стране, пожалуй, как не один государь после него, он же определил крайне суровую «службу» всем сословиям. Как в средневековой Европе: сражающиеся, пашущие, молящиеся.Если до ХVII века это служение было предметом частного договора сословий с царем, то с начала царствования Романовых становится обязанностью, служба юридически была закреплена в Соборном уложении 1649 г. и на практике «закрепощена» царем Петром: государство наделяла служилых людей поместьем за службу ему.В. О. Ключевский приводит яркий пример из «феодальных» отношений этого периода. Собственно, к «древнерусским порядкам» это имело мало отношения, тем не менее:После смерти Петра посредством усилий «дворянских делегатов с оружием» — гвардии служилый люд постепенно оформляет собственную «диктатуру».Технологии, занесённые Петром, защитили Россию от внешней агрессии, придали ей ускорение аж до ХIХ века, но одновременно, вследствие усиления значения военного сословия, происходит консервация общественных отношений, что, в новых исторических условиях, становится социальной проблемой для страны.«Диктатура дворян» на протяжении почти двух веков определяла политическую и экономическую структуру государства, проводя, особенно в первый период, своеобразные непрописанные выборы царей, вплоть до вступления на престол Николая I включительно, царя, видевшего и в декабристах, и в Герцене прежде всего возмущённых дворян.Екатерина II, «европейская» государыня, нарекла себя «казанской помещицей» в знак солидарности с дворянами Казани, испытавшими на себе ужасы крестьянской войны Емельяна Пугачёва, вызванной гнётом их же управления. Но даже Екатерину Великую пытались «забаллотировать» путем несостоявшихся переворотов в период кризиса 1776 г. и 1791-1792 гг. в пользу её сына Павла Петровича.Конечно, мы не хотим сказать, что в «револьтах» ХVIII в. не было других поводов: недовольство засильем иностранцев или борьба между группировками знати, отнюдь. Но причина была одна — а именно удержание классом «рыцарей»-дворян власти на своих условиях.Ключевым вопросом России на протяжении всей диктатуры дворян оставался вопрос земли и свободы крестьян, которой так и не был решён. Предводитель калужского дворянства Н. Г. Вяземский писал:Вторит ему вологодский помещик О.А. Поздеев в 1814г.:Закрепощение подразумевало передачу служилому человеку за службу крестьян с их работами, а не с землёй, земля оставалась общинной или крестьянской. И весь это период крестьяне помнили об этом. Но в ХVIII веке дворянская диктатура распорядилась по-другому, превратив в частную собственность не только личность земледельца и его семью, но и принадлежащую ему землю.Еще Иван Посошков писал: «…иные дворяне уже состарились, в деревнях живучи, а на службе одной ногою не бывали». Дворяне неукоснительно добивались возможности не выполнять свои обязательства, при этом оставаясь собственниками полученных от государства «поместий».Сперва они «избавились» от тягот и лишений, связанных с началом службы рядовыми, найдя юридическую лазейку записи в полки с рождения, затем созданием «военных училищ». А в 1761, 1762 гг. Указом Петра III, а потом и Екатерины II были вообще освобождены от военной и гражданской повинности. По меткому замечанию В.О. Ключевского, после того как дворяне были освобождены от службы государству, следовало освободить и крестьян, прикреплённых к ним только из-за их служения. И такой указ был принят! Но ровно через 100 лет!Таким образом, мы видим, что Россия, которая шла по своему естественному или органическому пути развития, столкнувшись с внешними угрозами стран, которые этот путь прошли ранее, преодолела «вызовы», проведя первую модернизацию.Конечно, ни о какой абсолютной монархии в ХVIII в. здесь говорить не приходится: русские императоры, похожие на французских королей ХVII—ХVIII вв. внешне, по сути, имели мало общего с классическим абсолютизмом.Петр I посредством заимствования западных технологий придал ускорение на целый век. Как писал Ф. Бродель, «Россия даже великолепно приспособилась к промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в.».Его наследники на престоле с удовольствием воспользовались этой возможностью, но вместе с тем законсервировали социальные отношения, прекратив органический путь развития народа, так как, по логике вещей, следующим шагом на этом пути должно было быть юридическое освобождение земледельцев и развитие третьего сословия. Еще раз процитирую Броделя: «Зато, когда придёт подлинная промышленная революция ХIХ в., Россия останется на месте и мало-помалу отстанет».На исходе «ускорения», в зените военной славы несколько факторов определили развитие страны в последующий период:1. Великая французская буржуазная революция.2. Усиление внеэкономической эксплуатации главного податного населения страны.3. Первая промышленная революция.4. Приход к власти буржуазии в большинстве западных стран.И последнее, оформление монархии как формы правления исключительно дворян.В таких сложных условиях управление страной осуществлялось… Впрочем, лучше А. С. Пушкина о трудах императора Александра I и не скажешь:Продолжение следует… Ващенко Э.Д. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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