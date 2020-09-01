Россия объединится с Украиной и Белоруссией: Лукашенко сделал заявление, профессор дал прогноз

По мнению Соколова, всем людям, живущим в трёх бывших славянских республиках Советского Союза - в России, Белоруссии и на Украине, необходимо понимать, что отдаляясь друг от друга на национальной почве, мы с каждым разом становимся слабее.

Он отметил, что вместе мы все сильны, однако порознь нас легче всего будет уничтожить.

"Сделать это сразу без игры в национализм белорусов, самостийность украинцев сложно, простой народ на это не пойдёт", - цитирует Соколова "Московский комсомолец".

По его мнению, "ожесточение и вражда к русским братьям сразу не появятся, тут западные идеологи действуют аккуратно, последовательно".

На фоне же происходящего на Украине и волнений в Белоруссии, несмотря на, казалось бы, нелёгкую ситуацию, профессор всё же делает позитивный прогноз. Он отметил, что несмотря на сегодняшние проблемы, есть глобальные вопросы, такие как всеобщее падение западных ценностей. Именно на фоне этого, предполагает Соколов, "Россия, Украина и Белоруссия рано или поздно объединятся в единое сильное государство".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда воспринимал РФ как старшего брата. Некоторые же собственные шаги, которые неоднозначно воспринимают некоторые СМИ, он назвал не поворотом на Запад, а частью "многовекторной политики". В беседе с журналистами он отметил, что никогда не отворачивался от России, тем более в сторону Запада, и что он по-прежнему воспринимает соседнее союзное государство как старшего брата.

Лидер республики заметил, что как глава страны старался вести "многовекторную политику", однако идеологически и экономически всегда оставался прежде всего неизменным союзником Москвы.