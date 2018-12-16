Россия нужна США как враг: Эксперты о реакции американских властей на визит российских Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты из разных стран прокомментировали телеканалу "360" паническое поведение американских властей после прилета российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу, отметив, что США нуждаются в России как во враге, для оправдания своего военного бюджета в 1000 миллиардов долларов.

10 декабря по приглашению руководства Венесуэлы в южноамериканскую страну прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 для обмена опытом по подготовке экипажей и авиатехники к полетам между летчиками двух стран.

Это событие вызвало неоднозначную реакцию в США. Вначале они обвинили правительства обеих стран в коррумпированности и растрате средств из бюджета, потом назвали российские ракетоносцы "музейными экспонатами" и параллельно с этим сеяли панику, заявляя, что на борту российских самолетов есть ядерное оружие.

По мнению политолога Александра Рара, первичная агрессивная реакция американских властей на визит военной авиации в Венесуэлу свидетельствует об обычной истерии. "Подумали, что Россия каким-то образом хочет спровоцировать США, показать свою военную мощь", - отметил политолог в беседе с "360", добавив, что потом всем стало понятно, что никакой угрозы российские авианосцы не несут. Эксперт подчеркнул, что в условиях непростых отношений между двумя странами, данный инцидент можно считать "мелкой перепалкой" и не обращать на него большого внимания. "Особенно враждебной риторики я тут не вижу", - заключил Рар.

В то же время политолог из Ирана Фархад Шахаби считает, что главной целью посла США в Колумбии, выразившего мнение, что российские Ту-160 настолько стары, что их можно считать "музейными экспонатами", было нанесение вреда имиджу России в Латинской Америке.

Американский экономист Пол Крэйг Робертс заявил, что прилет российских военных самолетов в Венесуэлу был для США очередным хорошим поводом, чтобы представить Россию как угрозу. "Американский военный комплекс нуждается в России как во враге, чтобы оправдать свой годовой бюджет в 1000 миллиардов долларов", - отметил эксперт.