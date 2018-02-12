Россия никогда не сдастся "миру по-американски": Соловьев объяснил политологу из США, почему санкции бессмысленны

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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил американскому политологу Николаю Злобину, почему для России неприемлем "мир по-американски".

Политолог из США Николай Злобин заявил в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", что причина антироссийских санкций - желание Москвы не допустить "мира по-американски". Русские хотят мира, в котором у американцев было бы меньше влияния, продолжает Злобин, а значит, Вашингтону только разумно ударить по ним ограничительными мерами экономического плана.

На это ведущий программы Владимир Соловьев ответил, что "мир по-американски" - значит мир, "где происходит агрессия в разных странах без решения Совбеза". Такой мир неприятен далеко не одной только России. В свое время, напомнил Соловьев, против вторжения США в Ирак в обход резолюциям ООН выступили также Франция и Германия.

"Если США хотят собой подменить все существующие международные отношения, то мы с этим не согласны. Потому что мы не передавали им свой суверенитет и не хотим, чтобы они принимали такие решения без учета международного законодательства", - подчеркнул российский журналист.

После этого политолог Андрей Сидоров заявил, что в вопросе с санкциями у России есть только два варианта - "сдаваться или мочить".

На это Соловьев ответил: "Понятия "сдаваться" для нас не существует в принципе". У России, таким образом, нет иного пути, кроме как противостоять попыткам США установить свою гегемонию в мире.