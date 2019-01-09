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″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″ - Песков об обмене американского шпиона

09 января 2019, 13:54  •  98 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы возможном обмене пойманного в Москве американского шпиона Пола Уилана на арестованную в США по сфабрикованному обвинению гражданку РФ Марию Бутину. ″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″, - напомнил журналистам представитель Кремля.
Ранее в Москве задержали американского гражданина Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Позже появилась информация о том, что его якобы могут обменять на гражданку России Марию Бутину, которая находится в США под арестом по сфабрикованному делу.
В Кремле прокомментировали эти слухи. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вообще не слышал никаких заявлений о возможности подобного обмена. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что наша страна не использует людей в качестве ″пешек″ в игре дипломатов.
″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″, - ответил Песков журналистам.

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