″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″ - Песков об обмене американского шпиона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы возможном обмене пойманного в Москве американского шпиона Пола Уилана на арестованную в США по сфабрикованному обвинению гражданку РФ Марию Бутину. ″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″, - напомнил журналистам представитель Кремля.

Ранее в Москве задержали американского гражданина Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Позже появилась информация о том, что его якобы могут обменять на гражданку России Марию Бутину, которая находится в США под арестом по сфабрикованному делу.

В Кремле прокомментировали эти слухи. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вообще не слышал никаких заявлений о возможности подобного обмена. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что наша страна не использует людей в качестве ″пешек″ в игре дипломатов.

″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″, - ответил Песков журналистам.