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Россия ничего не забыла Польше

01 апреля 2021, 10:35  •  233 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мы привыкли жить мифами. Нам в них комфортно. Подавляющее большинство моих ровесников, тех, кто учился еще в советских школах, при слове "Польша" вспоминает сегодня четырех танкистов с собакой, неуловимого разведчика Ганса Клосса, Варшавский договор и совместное с СССР строительство социализма. Это все было, никто не спорит. Но было и другое во взаимоотношениях Москвы и Варшавы в прошлом веке. Поляки обожают загибать пальцы: им не передали золото по Рижскому договору, им не нравится советско-германский договор, они не прощают Катынь, считают себя жертвами коммунистического режима... На этом месте мы обычно замолкаем. Не хотим бередить старые раны. Историю ведь нужно оставить историкам, а жить — днем сегодняшним. За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись. Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы. Ведь и нам есть о чем вспоминать. И едва ли эти воспоминания доставят удовольствие сегодняшним польским политикам.
"Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне".
Эти слова президента России на открытии выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" зачитал глава Росархива Андрей Артизов. Казалось бы, непреложная истина. Но, как и многие другие истины, она тяжело пробивает себе прямой путь.
Экспонаты, эти молчаливые свидетели эпохи, наглядно демонстрируют, кто стремился в те годы (как, впрочем, и сейчас) к урегулированию многочисленных сложных вопросов. Кто хотел установления цивилизованных отношений. И кто потом торпедировал переговорный процесс, надеясь на скорую новую войну. Когда Европа покончит с большевизией. А в результате целый ряд знаковых трагедий Второй мировой происходили уже в то время. Никакого международного осуждения, разумеется, не последовало. Просвещенная Европа предпочла закрыть глаза на преступления.
"В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся". Это из материалов Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств, июль 1920 года. А вот 1945 год. Вторая мировая война закончилась разгромом коричневой чумы. Союзники готовят военный трибунал для нацистских преступников. А в Кракове 11 августа происходит еврейский погром. В докладной записке польских властей обозначается число погибших: 351 еврей. А было еще 4 июля 1946 года: начинается погром в Кельце. Две тысячи человек при участии сил народной милиции, выкрикивая "Смерть евреям!" и "Завершим работу Гитлера!", взламывали двери и убивали поленьями, камнями и прутьями прятавшихся евреев. Сорок семь человек были убиты, среди них — дети и беременные женщины. Мало кому в Варшаве сегодня хочется об этом вспоминать. Понятно, почему.
Как и о пленных красноармейцах того самого "Чуда на Висле", которым так гордятся сегодняшние польские политики. Девяносто тысяч умерли в лагерях, куда их перевозили в буквальном смысле как скот, без еды, воды, медикаментов, и при малейшем подозрении на нарушение дисциплины или неподчинение польским властям расстреливали на месте. Немцы спустя 20 лет будут действовать так же, и это признают преступлением против человечности. В случае с Польшей ничего подобного не происходит. Там все разговоры сводят к 18 тысячам погибших в плену. Ну конечно, это же сущая мелочь, на которую можно не обращать внимания. Только вот документы все это сухо фиксируют и предстают сегодня перед нами на этой выставке.
Вы стоите перед стендами с уникальными листовками и плакатами на русском и польском языках и невольно задумываетесь, насколько этот до сих пор не усвоенный урок истории важен для нынешних отношений. А потом начинаются вопросы к самим себе. Как получилось, что Вильно, будучи древней столицей Литвы, словно между делом оказался почти на 20 лет в составе новой Речи Посполитой, а нынешний Вильнюс во всем и всегда почему-то обвиняет Россию? Стоит ли сейчас, спустя сто лет, начинать переосмыслять Рижский договор? Польша ведь, согласно этому документу, обязывалась не поддерживать и не плодить антисоветские организации на своей территории. А действовать Варшава тогда предпочла по-прежнему. Вспомните события в Беларуси летом прошлого года и роль польских центров в них. Ничего не напоминает?
Тогда откровенно русофобская политика эпохи Пилсудского, восхваляемая сегодня в Варшаве на все лады, в конечном итоге обернулась испорченными отношениями с Москвой и государственным крахом в дальнейшем. Польше было бы неплохо об этом вспоминать, потому как иной раз складывается впечатление, что устами их нынешних политиков говорят газетные агитаторы столетней давности. Вполне узнаваемая риторика. А нам было бы вовсе не плохо эту часть собственной истории узнать через подлинные документы, благо их на выставке Росархива предостаточно. Так когда-то было с некоторыми аспектами Великой Отечественной, о которых мы мало или вовсе ничего не знали. Так должно быть и с той, неполярной войной. Которая является неотъемлемой частью нашей истории.

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