Россия незаметно снабжает Армению оружием? Зацепку "увидели" по транспондерам

Россию, пусть и через СМИ, пытаются втянуть в провокацию по Нагорному Карабаху. В ряде изданий появились данные, будто наши военные перебрасывают транспортники с вооружением в Армению.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет. Зато, акцентируют внимание журналисты, прибывший из РФ в Ереван Ил-76 отключил транспондеры во время полёта. И это даже привлекло пристальное внимание турок. "Турция сразу направила свои разведывательные беспилотники в сторону российских военных объектов, находящихся в Армении", - сообщает "Репортёр".

Кроме того, уточняется, что до этого армянский аэропорт "Эребуни" посетили ещё три российских тяжёлых транспортника. Однако пользователи рунета не верят в то, что наши военные отключали транспондеры. "Вброс", - категорично отмечают комментаторы сервиса "Яндекс.Новости".

Стоит напомнить, что на территории Армении уже десятки лет официально действует 102-я военная база России. В прошлом году было принято решение увеличить её потенциал, перевооружив на новую и модернизированную технику.

Отметим, что даже несмотря на публичные призывы Еревана ввести миротворцев в связи с обострением в Нагорном Карабахе, Россия придерживается нейтральной позиции по этому острому вопросу.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобное возможно только в том случае, если обе конфликтующие стороны дадут своё согласие. То есть и Баку, и Ереван.