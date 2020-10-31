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Россия незаметно снабжает Армению оружием? Зацепку "увидели" по транспондерам
31 октября 2020, 21:15 • 101 • В мире
В ряде СМИ появились утверждения, что Россия якобы снабжает оружием Армению из-за нагорно-карабахского конфликта. Журналисты уцепились за версию, будто транспортники из РФ с вооружением летают на ереванскую базу с отключёнными транспондерами.
Россию, пусть и через СМИ, пытаются втянуть в провокацию по Нагорному Карабаху. В ряде изданий появились данные, будто наши военные перебрасывают транспортники с вооружением в Армению.
Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет. Зато, акцентируют внимание журналисты, прибывший из РФ в Ереван Ил-76 отключил транспондеры во время полёта. И это даже привлекло пристальное внимание турок. "Турция сразу направила свои разведывательные беспилотники в сторону российских военных объектов, находящихся в Армении", - сообщает "Репортёр".
Кроме того, уточняется, что до этого армянский аэропорт "Эребуни" посетили ещё три российских тяжёлых транспортника. Однако пользователи рунета не верят в то, что наши военные отключали транспондеры. "Вброс", - категорично отмечают комментаторы сервиса "Яндекс.Новости".
Стоит напомнить, что на территории Армении уже десятки лет официально действует 102-я военная база России. В прошлом году было принято решение увеличить её потенциал, перевооружив на новую и модернизированную технику.
Отметим, что даже несмотря на публичные призывы Еревана ввести миротворцев в связи с обострением в Нагорном Карабахе, Россия придерживается нейтральной позиции по этому острому вопросу.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобное возможно только в том случае, если обе конфликтующие стороны дадут своё согласие. То есть и Баку, и Ереван.
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