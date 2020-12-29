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Россия невольно разрушила планы Эрдогана: Готовимся к войне?
29 декабря 2020, 22:35 • 26 • Политика
Турция включила часть России в свои территории. Стоит ли готовиться к войне и как она будет выглядеть? На эти вопросы ответил военный эксперт Алексей Петрович Леонков.
Турция включила часть России в свои территории, и этой новой географии уже учат молодёжь в университетах, предупредил военкор Юрий Котенок, добавив, что война неизбежна. Турция никогда не будет союзником России, и вооружённый конфликт с ней вполне возможен, однако это крайняя мера. Такое мнение высказал Царьграду военный эксперт Алексей Леонков, комментируя вероятность возникновения войны между Россией и Турцией.
Он считает, что хоть у Россия и сотрудничает с Турцией по ряду вопросов, в Кремле эту страну никогда не называли союзником. В лучшем случае о ней отзывались как о стратегическом партнёре.
- предупредил Алексей Леонков в интервью Царьграду.
По мнению эксперта, во время войны в Сирии в 2014-2016 годах Россия не совсем верно оценила планы Турции. Анкара стояла вместе с Москвой против ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Однако Леонков полагает, что изначально Турции предназначалось возглавить этот "халифат".
- предполагает Алексей Леонков.
По его словам, Россия в Сирии частично разрушила эти планы, и Турция не смогла получить необходимые человеческие ресурсы. О том, что она может пользоваться этим ресурсом, она доказала своей Сирийской народной армией. А как известно, все войны ведутся в основном людскими ресурсами. Техникой управляют люди, и чем больше, тем лучше, подчеркнул эксперт.
- подытожил Алексей Леонков.
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