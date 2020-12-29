Россия невольно разрушила планы Эрдогана: Готовимся к войне?

Турция включила часть России в свои территории, и этой новой географии уже учат молодёжь в университетах, предупредил военкор Юрий Котенок, добавив, что война неизбежна. Турция никогда не будет союзником России, и вооружённый конфликт с ней вполне возможен, однако это крайняя мера. Такое мнение высказал Царьграду военный эксперт Алексей Леонков, комментируя вероятность возникновения войны между Россией и Турцией.

Он считает, что хоть у Россия и сотрудничает с Турцией по ряду вопросов, в Кремле эту страну никогда не называли союзником. В лучшем случае о ней отзывались как о стратегическом партнёре.

Просто Турция находится в зоне наших интересов, и с ней нужно договариваться, но в то же время все чётко понимают, что для экспансии, которую Турция рисует открыто и не стесняясь в выражениях, подходят и более сильные государства, у которых, например, огромные финансовые возможности, но отсутствие людских ресурсов,

- предупредил Алексей Леонков в интервью Царьграду.

По мнению эксперта, во время войны в Сирии в 2014-2016 годах Россия не совсем верно оценила планы Турции. Анкара стояла вместе с Москвой против ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Однако Леонков полагает, что изначально Турции предназначалось возглавить этот "халифат".

Она должна была возглавить экспансию на всём Ближнем Востоке, Северной Африке, Центральной Африке и, соответственно, двинуться вглубь наших территорий, вглубь наших интересов,

- предполагает Алексей Леонков.

По его словам, Россия в Сирии частично разрушила эти планы, и Турция не смогла получить необходимые человеческие ресурсы. О том, что она может пользоваться этим ресурсом, она доказала своей Сирийской народной армией. А как известно, все войны ведутся в основном людскими ресурсами. Техникой управляют люди, и чем больше, тем лучше, подчеркнул эксперт.

У некоторых сложилась иллюзия, что с Турцией можно договориться вплоть до союзнических отношений. Это не так. Турция никогда не будет союзником России. Нужно это понимать,

- подытожил Алексей Леонков.