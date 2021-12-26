Россия неминуемо войдёт в зону риска: "С февраля до марта" - Делягин

Россия неминуемо войдёт в зону военного риска в начале следующего года, считает экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин. Он утверждает, что это произойдёт с февраля до марта.

Таким тревожным прогнозом Делягин поделился, комментируя обострение ситуации на Украине. В последний месяц все западные СМИ без конца обсуждают возможность вторжения России на Украину. Но при этом мало кто задаётся вопросом, может ли Украина напасть на своего соседа.

Депутат считает, что такую возможность исключать нельзя. Ситуация на Украине крайне тяжёлая, и киевские чиновники могут в один момент решить, что нападение на Россию сплотит общество, отвлечёт от внутренних проблем и позволит удерживать людей в подчинении.

В интервью порталу Ura.ru Делягин заявил, что в случае войны первыми под удар могут попасть Ростов-на-Дону, Белгород, Брянск и города Крыма. В зону риска Россия войдёт в феврале-марте. Именно в этот промежуток времени, по мнению эксперта, будет сохраняться повышенная угроза войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стянул в Донбасс половину своей армии. В ноябре-декабре американские СМИ начали вбрасывать фейк про якобы готовящееся вторжение России на Украину. В Москве считают, что это может быть подготовка к большому наступлению на Донбасс. Угрожая новыми санкциями, Запад пытается предотвратить вмешательство России в ситуацию.