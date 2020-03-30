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Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
30 марта 2020, 07:35 • 47 • Украина
С геополитической точки зрения Украина является чрезвычайно важной страной для России, поэтому Москва никогда не успокоится и, рано или поздно, вернёт «незалежную» под свой контроль.
Об этом в эфире телеканала «Общественное.Крым» заявила экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам галичанка Анна Гопко.
«Российское вооруженное вторжение может длиться даже не одно поколение. Потому что это экзистенциональная война. Украина для России, для восстановления «Русского мира» и империи, является ключевой страной.
Как мы вернёмся – частями, не известно как, не важно. Но россияне для возвращения контроля над Украиной будут отдавать последнее – будут лезть в Венесуэлу, Ближний Восток, ещё куда-то, чтобы потом иметь возможность торговаться и обменивать геополитическое влияние.
Они будут ждать смены президентов в США, Франции, Германии, будут коррупциогенными схемами разъедать единство ЕС и НАТО, ждать своего часа», – поделилась откровениями Гопко.
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