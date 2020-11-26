Россия недооценила угрозу со стороны Польши - эксперт

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Такая беспечность может стоить Москве права вето в Совбезе ООН

Антироссийские настроения в Польше пестовались долгие десятилетия. Но в итоге Варшава добилась серьезного международного успеха – с ее подачи в Европе уже отождествляют СССР и Третий Рейх. Это приближает Польшу к ее цели – лишить Россию места постоянного члена Совета безопасности ООН, считает эксперт Российского института стратегических исследований, историк Олег Неменский.

Действуя планомерно, Польша смогла добиться осуждения СССР и его идеологии так же, как это произошло в Нюрнберге с Германией, указывает Неменский. Такие тезисы уже включены в резолюцию Европарламента. Этому способствовало ошибочное решение советского руководства под предлогом дружбы с Варшавой убрать из учебников истории упоминание об оккупации части Западной Украины и Белоруссии поляками.

Сейчас Польша делает из России "токсичное государство", но в РФ по-прежнему недооценивают угрозу. Это преступная беспечность, предупредил Неменский на конференции "Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом"

"Попытка лишить Россию статуса победительницы во Второй мировой войне, чтобы убрать ее из постоянных членов Совета безопасности ООН, – это попытка перестроить систему международных отношений",

– приводит "ПолитНавигатор" слова историка РИСИ. Справиться с влиянием лживой пропаганды можно только реальными историческими фактами, против которых у поляков и их адептов не будет аргументов. Президент РФ Владимир Путин уже начал это делать, напомнив правду о начале Второй мировой войны. Власти Польши в ответ смогли только возмутиться. Теперь эстафету должны подхватить историки.

Ранее выяснилось, что польские дипломаты проигнорировали приглашение на обсуждение вопросов Катынской трагедии, а потом обиделись на прозвучавшие там заявления.