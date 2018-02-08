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Россия не заметила санкций США
08 февраля 2018, 12:09 • 297 • В мире
Очередная попытка "порвать в клочья" российскую экономику со стороны США окончилась для них конфузом, а для России – прибылью
Госдепартамент США ещё несколько дней назад заявлял: "По нашим подсчётам, иностранные правительства отказались от запланированных или уже объявленных закупок на несколько миллиардов долларов". Имелось в виду, отказались от закупок оружия у России, потому что США это запретили. И когда Вашингтон заявляет:
— все берут под козырёк.
Теперь поступили свежие данные об экспорте русского вооружения, и оказалось, что Россия поставила в 2017 году за рубеж оружия на 15 млрд долларов. Параллельно на 16 миллиардов заключено в это же время контрактов на дальнейшие поставки и обслуживание.
Об этом рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
Речь шла не только о традиционных поставках в Индию, Китай, Вьетнам и ряд других стран, куда, по словам военного аналитика Виктора Литовкина экспорт русского оружия не прекратится. По свидетельству Владимира Кожина, в прошлом году заметно прибавила в масштабах география партнёров России в области военно-технического сотрудничества.
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин (слева) и главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. www.globallookpress.com
Нетрудно отметить, что три из четырёх стран – резиденты Ближнего Востока. Более того, две – так называемые "заливные монархии", по имени Персидского залива. Которые отродясь гуляли на очень коротком поводке у англосаксов. Сначала у англичан, потом у американцев. Саудовская Аравия, впрочем, тоже является частью заливного углеводородного мира, и наклонение её в сторону русского оружия, а там интерес нацелен на С-400, по определению становится отклонением от проамериканского вектора. Мизерным, но отклонением.
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Да, США объявили о своих новых санкциях лишь в 2018 году. А в предыдущем весь мир увидел и понял, что американские комплексы ПРО "Патриот" не держат даже ракеты "Скад" 1959 года выпуска из комплекса оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус". С-400 никто не проверял, но уже засветок от него на приборах самолётов "коалиции" хватило, чтобы понять: этот – не пустит. И куда делось больше половины крылатых ракет, которые американцы запустили по сирийской авиабазе, - тоже наводит на вопросы.
Йеменские повстанцы повадились теми же "Скадами", но иранского производства по стрелять Эр-Рияду. И американские системы ПРО выглядят в противодействии им не слишком убедительно. А что будет, если Иран обстреляет саудитов не партизанским образцом через йеменских хуситов, а собственным изделием? Вашингтон мне друг, но своя рубашка ближе к телу, могли бы сказать саудовские должностные принцы, если бы не передали после очистительной отсидки все свои полномочия достойнейшему принцу Мохаммеду бин Салман ас-Сауд.
Впрочем, в данном вопросе он тоже на стороне репрессированных.
Владимир Кожин вспомнил об еще одной интересной теме. Египет и "Мистрали". Французы строили для нас корабли, которые, в общем, были нам не очень и нужны. Но интересны были технологии. В 2014-м Париж наказал Россию за Крым и не отдал ей уже построенные вертолётоносцы. Вернул деньги. Пристроил пароходы в Египет. После чего тот оказался перед необходимостью оснащать построенные для России и заточенные под её оружие корабли российским же вооружением. В частности, вертолётами Ка-52К "Катран".
Теперь Владимир Кожин говорит, что "у нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят". А на заднем плане проступает неизбежность такого шага, особенно в свете того, что египтяне уже могут думать о завязывании комплексов "Мистраль" с зенитно-ракетными комплексами "Антей-2500" – то есть вполне модернистским для Ближнего Востока экспортным вариантом С-300ВМ.
ЗРК "Антей-2500". Фото: ID1974 / Shutterstock.com
Словом, остаётся только вспомнить слова военного эксперта Виктора Литовкина, сказанные «Царьграду» несколько дней назад:
Да, американцы всегда выкручивали руки тем или иным странам, чтобы те не покупали российское оружие, упомянул он. И теперь будут выкручивать ещё яростнее. Но пределы, в которых пострадает наш экспорт вооружений, будут достаточно узкими.
Покровский Александр
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