Россия не заметила санкций США

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Очередная попытка "порвать в клочья" российскую экономику со стороны США окончилась для них конфузом, а для России – прибылью

Госдепартамент США ещё несколько дней назад заявлял: "По нашим подсчётам, иностранные правительства отказались от запланированных или уже объявленных закупок на несколько миллиардов долларов". Имелось в виду, отказались от закупок оружия у России, потому что США это запретили. И когда Вашингтон заявляет:

"Ограждая другие государства от покупки российской военной и разведывательной техники, мы лишаем Россию доходов от таких сделок, которые она использовала бы для продолжения своей международной кампании по вредоносному влиянию и дестабилизации",

— все берут под козырёк.

Теперь поступили свежие данные об экспорте русского вооружения, и оказалось, что Россия поставила в 2017 году за рубеж оружия на 15 млрд долларов. Параллельно на 16 миллиардов заключено в это же время контрактов на дальнейшие поставки и обслуживание.

Об этом рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Общий портфель не снижается несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд, - цитирует его слова издание "Коммерсант". - А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 г. заключено на сумму более $16 млрд".

Речь шла не только о традиционных поставках в Индию, Китай, Вьетнам и ряд других стран, куда, по словам военного аналитика Виктора Литовкина экспорт русского оружия не прекратится. По свидетельству Владимира Кожина, в прошлом году заметно прибавила в масштабах география партнёров России в области военно-технического сотрудничества.

"Мы начали заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, - отметил он. - Например, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер".

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин (слева) и главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. www.globallookpress.com

Нетрудно отметить, что три из четырёх стран – резиденты Ближнего Востока. Более того, две – так называемые "заливные монархии", по имени Персидского залива. Которые отродясь гуляли на очень коротком поводке у англосаксов. Сначала у англичан, потом у американцев. Саудовская Аравия, впрочем, тоже является частью заливного углеводородного мира, и наклонение её в сторону русского оружия, а там интерес нацелен на С-400, по определению становится отклонением от проамериканского вектора. Мизерным, но отклонением.

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Да, США объявили о своих новых санкциях лишь в 2018 году. А в предыдущем весь мир увидел и понял, что американские комплексы ПРО "Патриот" не держат даже ракеты "Скад" 1959 года выпуска из комплекса оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус". С-400 никто не проверял, но уже засветок от него на приборах самолётов "коалиции" хватило, чтобы понять: этот – не пустит. И куда делось больше половины крылатых ракет, которые американцы запустили по сирийской авиабазе, - тоже наводит на вопросы.

Йеменские повстанцы повадились теми же "Скадами", но иранского производства по стрелять Эр-Рияду. И американские системы ПРО выглядят в противодействии им не слишком убедительно. А что будет, если Иран обстреляет саудитов не партизанским образцом через йеменских хуситов, а собственным изделием? Вашингтон мне друг, но своя рубашка ближе к телу, могли бы сказать саудовские должностные принцы, если бы не передали после очистительной отсидки все свои полномочия достойнейшему принцу Мохаммеду бин Салман ас-Сауд.

Впрочем, в данном вопросе он тоже на стороне репрессированных.

Владимир Кожин вспомнил об еще одной интересной теме. Египет и "Мистрали". Французы строили для нас корабли, которые, в общем, были нам не очень и нужны. Но интересны были технологии. В 2014-м Париж наказал Россию за Крым и не отдал ей уже построенные вертолётоносцы. Вернул деньги. Пристроил пароходы в Египет. После чего тот оказался перед необходимостью оснащать построенные для России и заточенные под её оружие корабли российским же вооружением. В частности, вертолётами Ка-52К "Катран".

Теперь Владимир Кожин говорит, что "у нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят". А на заднем плане проступает неизбежность такого шага, особенно в свете того, что египтяне уже могут думать о завязывании комплексов "Мистраль" с зенитно-ракетными комплексами "Антей-2500" – то есть вполне модернистским для Ближнего Востока экспортным вариантом С-300ВМ.

ЗРК "Антей-2500". Фото: ID1974 / Shutterstock.com

Словом, остаётся только вспомнить слова военного эксперта Виктора Литовкина, сказанные «Царьграду» несколько дней назад:

В Китае из-за строительства метро рухнула дорога: Есть жертвы "Реально США не могут закрыть наш экспорт. Какие рынки мы можем потерять? Наш рынок — это Китай, Индия, Пакистан, Алжир, Египет, Сирия, Индонезия, Вьетнам. Ну никак американцы на этот рынок повлиять не могут".

Да, американцы всегда выкручивали руки тем или иным странам, чтобы те не покупали российское оружие, упомянул он. И теперь будут выкручивать ещё яростнее. Но пределы, в которых пострадает наш экспорт вооружений, будут достаточно узкими.

"Мы, возможно, лишимся каких-то перспективных возможностей, которые пока лишь прощупываются, - предположил Литовкин. – Но наш твёрдый рынок, наш базовый рынок останется у нас".

Покровский Александр