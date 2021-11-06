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Россия не захотела продавить Белоруссию на углубленную интеграцию по одной причине

06 ноября 2021, 15:35  •  18 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремлю важнее сохранить пророссийские настроения в Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 дорожных карт по интеграции двух стран. Тот факт, что документы до сих пор не опубликованы, удивил политолога, замредактора Carnegie.ru Максима Саморукова. Эксперт объясняет это бессодержательностью карт и тем, что, на самом деле, часть их них не готова. И никаких данных о политической интеграции в них нет неслучайно.
Политолог указывает на то, что до выборов президента в 2020-м в Белоруссии, позиции Александра Лукашенко в стране были крайне сильны. Батька засматривался на Запад, поэтому Россия так настаивала на углубленной интеграции. Однако разгоревшийся в РБ кризис разорвал все связи Минска с Западом. В этот момент, пишет эксперт, Россия могла бы воспользоваться случаем и выбить у Белоруссии политическую интеграцию тоже, но передумала. 
В итоге подписанные на днях дорожные карты не касаются таких важных вещей, как единая валюта, наднациональные институты и политическая интеграция. Зато в них есть положения о почтовой связи, туризме и полете белорусского космонавта на МКС. 
Саморуков уверен, что "поддержка" Запада – это не тот фактор, который позволял Лукашенко торговаться в вопросах с Россией. Эксперт уверен, Москва не могла продавить Батьку из-за того, что он контролировал Белоруссию. Слишком сильно настаивать тоже было опасно. К тому же, Москву, по правде говоря, вполне устраивало то, что было в отношениях с Минском. Саморуков полагает, что в этом вопросе особых изменений нет. Возможно, Россия и готова была на какие-то серьезные вещи, вроде единой валюты, но "не любой ценой".
Более того, главное для России было – предотвратить уход Белоруссии на Запад. Теперь же основная проблема – политический кризис в Республике. Если сильно давить по вопросу политической интеграции, есть риск, что правящие элиты взбунтуются, не захотев терять свои места под солнцем.
Вопрос же с уходом Минска на Запад, по мнению эксперта, решается новой Конституцией и мирной передачей власти. При этом власти Белоруссии готовы воспользоваться помощью РФ, без которой они потеряют свои привилегии. Саморуков уверен, что отсутствие текста новой Конституции в общем доступе, доказывает – Батька переизбираться больше не будет. Правда, похоже, Лукашенко пока не решил, как и куда ему уходить, поэтому и тянет время. России же важно сохранить пророссийский курс в Белоруссии, предотвратить уход страны на Запад. Именно поэтому Россия пожертвовала политической интеграцией с Белоруссией. 

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