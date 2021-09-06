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Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории

06 сентября 2021, 04:00  •  16 • Политика
Пресс-служба посольства США на Украине выступила с призывом к Москве «полностью выполнить свои минские обязательства». Вот только западные страны сами забыли о них, поэтому Мария Захарова преподала урок истории.
По мнению пресс-службы посольства США на Украине Москва должна "полностью выполнить минские обязательства". Особенно их интересует возможность ОБСЕ стать наблюдателем на российско-украинской границе, а также освободить якобы незаконно задержанных лиц. Официального представителя МИД РФ Марию Захарову удивили эти слова, поэтому в Telegram-канале онам сначала поставила на место коллег, а затем преподала небольшой урок истории.
Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?... Призываю посольство США в РФ рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договорённостей, - написала Захарова.
К тому же, представитель МИД напомнил: исполнить обязательства должны стороны внутриукраинского конфликта, то есть Киев, Донецк и Луганск. Естественно, дипломат посоветовала коллегам перечитать документы, где, к слову, нет ничего о том, что нужно делать России.
В соглашениях четко сказано, что решать проблемы должны власть Украины и представители Донецкой и Луганской областей.
А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет, - добавила Захарова.

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