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Россия не выйдет из кризиса, если…: Хазин пообещал "путинскую чистку" в рядах элиты

04 ноября 2020, 14:10  •  163 • Политика
Экономист Михаил Хазин пообещал тотальную чистку в рядах властной элиты, которую вот-вот начнёт проводить президент Владимир Путин. По мнению эксперта, первая волна пандемии весной многое показала. Тогда и стало понятно, что Россия не выйдет из кризиса, если не сменить либеральную модель.
Хазин перечислил негативные факторы, которые привели страну к тяжёлому экономическому положению. Это и падение цен на углеводороды, и усиление пандемии, и обвал национальной валюты, и давление Запада с его санкциями. По мнению экономиста, у Владимира Путина просто нет иного выбора, как давить на чиновников, добиваясь перехода страны от кризиса к экономическому росту, росту доходов населения.
Только вот те люди, которые относятся к элите сейчас, не способны дать это России, считает Хазин. Это хорошо было видно весной 2020 года, когда либералы продемонстрировали своё нежелание помогать ни гражданам РФ, ни экономике. Сделал выводы для себя и президент: либеральную прослойку чиновников необходимо сменить. Эксперт убеждён, что уже в ближайшее время элиту будет ждать разгром от главы государства.
"Без смены либеральной модели Россия не сможет выйти из кризиса и перейти к экономическому росту", - заявил экономист в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Хазин предсказал бунт элиты против президента России Владимира Путина. Эксперт предрёк "тотальный саботаж" указаний главы государства и попытался предугадать действия президента. Специалист убеждён, что против главы государства могут "восстать" либерально настроенные кланы. При этом чистки государственного аппарата неминуемо приведут к большим социально-экономическим потрясениям. Поэтому проводить их сейчас нельзя.

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