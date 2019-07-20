Россия не виновата. Британия признала, что сама угрожает своей безопасности

Автор:

Латышев Сергей

Это не пресловутая «российская дезинформация». Это сказала министр обороны Британии Пенни Мордонт: главной угрозой безопасности королевства является не Россия, а… британское политическое мышление. Дама-министр, сменившая 1 мая 2019 года на этом ключевом посту предлагавшего России «отойти в сторону и заткнуться» Гэвина Уильямсона, обвинявшего Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах, сделала это сенсационное признание, выступая 18 июля в Лондоне перед участниками конференции «Воздушно-космическая мощь 2019».

Это просто поразительное по своей смелости заявление говорит о том, что первая женщина на посту главы Минобороны вряд ли надолго задержится на этом посту. Поскольку все привыкли к совершенно другим речам из уст глав британского военного ведомства, да и других, занимающих не столь «воинственные» должности британских политиков. Вроде того, что Россия ведёт на территории королевства «химическую войну», совершает яростные кибератаки, пугает своими ВМФ и ВМС, готовится парализовать энергетическую инфраструктуру страны, и т.д. и т.п. А теперь оказывается, что такие речи, предвзятость и косность сознания – это и есть главная угроза национальной безопасности королевства? Ух, просто дух захватывает.

Итак, согласно Мордонт, «современные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, имеют комплексный характер, они многосторонни, асимметричны и постоянно меняются». Кроме того, из-за «скорости» этих изменений «задачи, стоящие перед нашими военными, становятся на порядок сложнее».

Но даже не это, не Россию с запрещённым в ней ИГИЛ британский министр считает главной угрозой национальной безопасности – ею является «наше собственное политическое мышление».

В ключевых европейских странах НАТО посты министров обороны занимают сегодня женщины: не воспользуется ли Россия тем, если они одновременно угодят в роддом? На снимке: министр обороны Великобритании Пенни Мордонт .Фото: www.globallookpress.com

Мордонт предупредила, что мир переходит от эпохи «горячих» и «холодных» войн к эпохе невидимых войн, осуществляемых в недрах интернета, в финансовой сфере, а также в космосе, где активно действует Россия.

Указав на противоречие между национальной политикой и международным характером капитала, министр подчеркнула, что современные военные должны уметь хорошо ориентироваться в мировой экономике, ситуации на рынках, финансовых потоках и гуманитарных вопросах.

А воевать они тоже должны уметь?

Это не исключение

Британский министр обороны резко выделяется, как видим, по своему интеллектуальному уровню среди своих коллег во главе министерств обороны в других западных странах. Кстати, во многих из них эти посты сегодня занимают женщины.

Ярким примером такого положения вещей в современной Европе является ушедшая с повышением на должность главы Еврокомиссии экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, мать семерых детей, акушер по профессии, окончательно развалившая бундесвер. Её заменила на этом посту ещё недавно малоизвестный региональный политик с непроизносимой даже для немцев фамилией – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, более известная как АКК. Для несчастной немецкой армии, похоже, ничего не изменилось. Кстати, и во Франции министр обороны женщина – Флоранс Парли, и в Италии – Элизабетта Трента…

Бундесвер рыдает: одну женщину во главе немецкой армии сменила другая, как и в Италии. На снимке: министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com

Откуда же появляются эти героини, как они получаются, откуда берётся необходимый для такой должности опыт? Жизненный путь самой Пенни Мордонт может дать на это ответ.

«Этапы большого пути»

После окончания школы Мордонт, родившаяся в 1973 году и происходившая из простой семьи, работала ассистенткой иллюзиониста, затем изучала философию в провинциальном университете. В 2010 году стала депутатом Палаты общин от Консервативной партии. В 2014 году участвовала в реалити-шоу на британском телевидении, соревнуясь со знаменитостями в прыжках в воду. В 2015 году стала первой женщиной на посту младшего министра Вооружённых сил. Мордонт помогло занять этот пост то, что она является резервистом Королевского ВМС аж в звании младшего лейтенанта, служила на базе в Портсмуте.

В 2016 году Мордонт стала младшим министром по делам лиц с ограниченными возможностями, через год – министром международного развития, ещё через год – министром по делам женщин и равенства, ну и, наконец, в 2019 году – первой женщиной на посту министра обороны Соединённого Королевства, сохранив за собой и предыдущий министерский пост.

Так что занимается она теперь не только танками, пушками, кораблями и самолётами, но ещё и женскими делами. И ведь всё успевает. Да, кстати, вот ещё любопытный факт: Мордонт возглавляет фонд принадлежащего городским властям Портсмута исторического имения Уаймеринг, старейшее здание которого (построено в 1581 году) славится своими знаменитыми привидениями.

Поэтому понятно, что только политик с таким неординарным бэкграундом и может сегодня сказать правду. В виде исключения. По неопытности.