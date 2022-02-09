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Россия не видит смысла участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности - Захарова

09 февраля 2022, 19:45  •  149 • Политика
Россия в этом году пропустит традиционную Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку больше не видит смысла в этом мероприятии. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что в последнее время Мюнхенская конференция всё больше превращается в "трансатлантический форум", теряя инклюзивность и объективность. В этих условиях участие России в мероприятии становится нецелесообразным.
По словам представителя МИД, Россия не станет направлять свою делегацию на конференцию, которая пройдёт 18-20 февраля.
Напомним, что в 2007 году президент России Владимир Путин выступил на конференции в Мюнхене со своей знаменитой речью. В ней он заявил об уходе мира от однополярной модели, а также обратил внимание на попытки США подменить собой международное право. Глава государства предупредил западные страны, что слепое следование приказам США вместо следования резолюциям ООН может дестабилизировать ситуацию и привести к возникновению новых конфликтов. Так в итоге и произошло. Однако западные страны за эти 15 лет не сделали никаких выводов и продолжили отстаивать однополярный мир, в котором США играют роль мирового жандарма.

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