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Россия не вернёт самолёты Западу: Эксперт раскрыл суть подписанного Путиным закона
14 марта 2022, 23:15 • 117 • Политика
Путин подписал закон о регистрации прав на взятые в лизинг иностранные самолёты. Также закон теперь позволяет выдавать им русские сертификаты лётной годности.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрировать иностранные самолёты, взятые в аренду русскими компаниями. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идёт про федеральный закон на право регистрации иностранных самолётов, взятых в лизинг. Также документ даёт право на выдачу этим самолётам русских сертификатов лётной годности.
- пояснил суть нового закона в беседе с RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов.
Отмечается, что данные меры позволят сохранить в стране парк самолётов, а также использовать иностранные воздушные суда на внутренних направлениях. Закон был подписан главой государства в понедельник, 14 марта.
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