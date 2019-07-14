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Россия не вернет Японии Курильские острова из-за ее альянса с США – Kyodo

14 июля 2019, 16:54  •  115 • Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух островов Курильской гряды. Об этом сообщает японское издание Kyodo. По информации источника агентства Kyodo в компетентных органах, среди причин отказа России даже обсуждать возможность передачи островов стало беспокойство в связи с военным альянсом между Японией и США.
У Москвы нет гарантий, что в рамках этого сотрудничества Япония не разместит на возвращенных ей островах военные системы, направленные против России, уточняет издание.
Кроме того, достижение компромисса с Японией по территориальному спору путем передачи островов может ударить по поддержке российских властей со стороны населения России, поясняют источники Kyodo.
Напомним, с середины ХХ века Россия и Япония ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. В ноябре 2018 года президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать процесс поиска компромиссного решения на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года.
В документе заявляется о прекращении состояния войны между двумя странами и о восстановлении между ними консульских и дипломатических отношений. СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких островов Малой Курильской гряды, если их переход под контроль Токио будет совершен после подписания мирного договора.

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