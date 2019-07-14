Россия не вернет Японии Курильские острова из-за ее альянса с США – Kyodo

У Москвы нет гарантий, что в рамках этого сотрудничества Япония не разместит на возвращенных ей островах военные системы, направленные против России, уточняет издание.

Кроме того, достижение компромисса с Японией по территориальному спору путем передачи островов может ударить по поддержке российских властей со стороны населения России, поясняют источники Kyodo.

Напомним, с середины ХХ века Россия и Япония ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. В ноябре 2018 года президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать процесс поиска компромиссного решения на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

В документе заявляется о прекращении состояния войны между двумя странами и о восстановлении между ними консульских и дипломатических отношений. СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких островов Малой Курильской гряды, если их переход под контроль Токио будет совершен после подписания мирного договора.