Россия не в списках: США попытаются обелить перед миром репутацию Boeing 737 MAX

В США в четверг, 23 мая, намерены обсудить проблемы с самолетом Boeing 737 MAX, репутация которых уже изрядно подпорчена недавними страшными крушениями в Индонезии и Эфиопии.

На международной конференции в Форт-Уэрте в Техасе планируется с 57 авиаэкспертами обсудить как безопасность полетов, так и приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX.

Отмечается, что на мероприятии эксперты Федерального авиационного управления США (ФАУ) представят информацию о ходе сертификации оборудования для самолетов Boeing 737 MAX.

Как выяснил ТАСС, Россия в списке стран-участниц конференции не числится.

ПО обновлено

При этом на днях в корпорации Boeing заявили, что завершили обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS) на самолетах 737 MAX. Отметим, что именно проблемы с данным ПО, как полагают, и были причиной крушения двух лайнеров этого типа. В компании заявили, что передадут эту информацию Федеральному управлению гражданской авиации США, после чего стороны будут договариваться о сертификационном полете самолета с обновленным ПО.

Судя по действиям как корпорации, так и американских властей, США намерены убедить весь мир, что проблем с данной моделью самолетов не существует. При этом ранее многие страны отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX. Еще в марте авиакомпании Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 Max 8 до получения информации о безопасности их использования.

Позиция России

Российские авиакомпании, использующие самолет и имеющие контракты на его поставку, пока не намерены отказываться от Boeing 737 MAX 8. Сейчас в стране эксплуатируются два самолета этой модели авиакомпанией "Глобус" (входит в группу S7), сообщал "Коммерсант".

При этом, как сообщал Царьграду эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ "ВШЭ" Федор Борисов, в случае отказа от данных моделей это не повлечет за собой каких-то значительных последствий, поскольку количество бортов этой модели в нашей стране слишком мало.

Трагедии

В марте 2019 года лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Лайнер, выполнявший рейс из эфиопского города Аддис-Абеба в кенийский Найроби, упал спустя шесть минут после взлета. Жертвами трагедии стали 157 человек.

На борту воздушного судна находились граждане 33 государств. В крушении "Боинга" погибли граждане России - Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

После крушения в Африке эксперты сравнили, что крушение почти идентично авиакатастрофе с "Боингом" в Индонезии. Эти же выводы подтвердила и министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, которая сообщила, что расшифровка данных черного ящика Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, показала сходство катастрофы с крушением такого же самолета в Индонезии в октябре 2018 года.

Осенью прошлого года близ Джакарты разбился самолет индонезийской Lion Air. Самолет вылетел из индонезийской столицы в Панкалпинанг в октябре 2018 года. Он упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, никто из них не выжил.