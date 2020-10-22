Россия не цепляется за СНВ, но…: Путин призвал США к диалогу, иначе "у мира нет будущего"

Российский лидер отметил, что от разговора про договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений (СНВ-3) Вашингтону удавалось уклоняться, но сейчас пора начать диалог и вести его предметно. По словам Путина, "белыми и пушистыми" Соединённые Штаты не были.

Президент подчеркнул: Россия не цепляется за СНВ, готова "с нуля" начать работу над контролем за ядерным вооружением, выступает не против учёта новых видов носителей, которые в СНВ не входят. Но при этом, добавил он, лучше продлить уже имеющиеся договорённости.

"На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений", - произнёс Владимир Путин.

Ранее Вашингтон ответил отказом на предложение президента России ещё на год продлить действующий договор СНВ без каких-либо дополнительных условий. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что эта инициатива "обречена на провал". Он заверил, что в Соединённых Штатах серьёзно относятся к контролю над вооружениями, заботясь о безопасности всего мира.

Вашингтон настаивает на замораживании ядерного потенциала. О'Брайен выразил надежду, что Москва изменит свою точку зрения в ближайшем будущем.

Первоначально ДСНВ был рассчитан на семь лет, но позднее продлевался. Срок действия нынешнего соглашения истекает 5 февраля 2021 года, если новый договор стороны не решат заключить раньше. Москва неоднократно призывала Вашингтон как можно быстрее решить вопрос. Владимир Путин чуть больше года назад в интервью отмечал, что без ДСНВ в мире вообще будут отсутствовать какие-либо инструменты, сдерживающие гонку вооружений.