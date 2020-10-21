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Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах

21 октября 2020, 23:50  •  104 • Политика
Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com
Эрдоган не собирается колебаться в вопросе оказания помощи азербайджанским коллегам
Турецкая сторона готова ввести военный контингент на территорию Нагорного Карабаха, если соответствующая просьба поступит от Баку. Соответствующее заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, у РФ не получилось договориться с противостоящими сторонами конфликта.
Чиновник отметил, что Анкара с первого дня конфликта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о готовности оказать любую помощь Баку в решении вопроса.
"Мы не будем колебаться", – заявил Октай в интервью турецкому каналу CNN Turk.
Также вице-президент назвал Армению "оккупантом" и "террористическим государством", которое устраивает нападения на мирных жителей.
"Разве выйдет из армии молодых людей, выросших с таким менталитетом, государство? Трусливость, подлость, достаточная вероломность для того, чтобы стрелять ракетами по мирному населению в условиях войны...Это точно отражает позицию Армении", – заявил политик.
Также Октай заявил, что Ереван использует "иностранные ресурсы", привлекая боевиков для военных действий в Карабахе.
"Это тоже не новость. Если мы о чем-то говорим, мы обязательно подкрепим это доказательствами", – добавил чиновник.
Карабахский кризис, считает Октай, дает о себе знать на протяжении 30 лет – не помогали даже действия Москвы, направленные на деэскалацию конфликта.
"Россия пыталась договориться с обеими странами, у нас давняя близость к решению этой проблемы, но этого не произошло", – сообщил Октай.
Ранее заявлялось о том, что в ходе военных действий в Карабахе погибли 52 сирийских наемника, которые воевали на стороне Азербайджана.

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