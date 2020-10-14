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Россия не согласна: Лавров дал большое интервью. Live

14 октября 2020, 13:00  •  51 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр считает, что пока не все потеряно
Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов, касающиеся российско-белорусских отношений, урегулирования конфликта в Нагорном Карабхе и о многом другом. Глава МИД дал свою оценку текущей мировой ситуации и обозначил прогноз на будущее.
Конфликт в Карабахе: "Политическое урегулирование возможно"
Сергей Лавров отметил, что переговоры, прошедшие между Азербайджаном и Арменией стали уникальным прецедентом. Решающую роль в этом сыграл российский президент Владимир Путин. Даже когда встреча продолжалась в ночное время, лидер подключался для общения.
Как отметил глава МИД, перемирие в Карабахе еще возможно, однако для этого необходим особый механизм контроля.
"Наш главный посыл – необходимо немедленно по линии военных встречаться и согласовывать режим прекращения", – заявил он.
При этом он не исключает, что политическое урегулирование ситуации еще возможно. Один из вариантов – поэтапное освобождение районов Карабаха. Он не исключил, что к решению проблемы придется подключить миротворцев.
"Даже не миротворцы, а – военные наблюдатели. Совершенно правильно, если наши. Но – окончательное решение за сторонами", – приводит его слова "КП".
Об отношениях России и Турции: "Мы отстаиваем свою точку зрения"
Даже после того, как Турция заняла сторону Азербайджана в Карабахе, она остается партнером России. Вместе с ней Москва пытается урегулировать конфликт в Сирии, заявил Лавров, хотя Анкара старается продвинуть там свои интересы.
Однако с той позицией, которую озвучила турецкая сторона по Нагорному Карабаху Россия не согласна. Лавров заявил, что заявление о военном разрешении не разделяет.
"Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Мы отстаиваем свою точку зрения – мирное урегулирование возможно", – отметил он.
Об отношениях с Евросоюзом: "У нас возникает вопрос"
Насколько возможно продолжение деловых отношений с ЕС еще предстоит выяснить. Лавров выразил сомнение, что после всех скандалов эту тенденцию удастся сохранить.
"Я сказал, что у нас возникает вопрос, не только о том, возможен ли бизнес как обычно, а возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом. Который требует отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению ЕС, совершили. У нас есть свои законы, механизмы", – отметил он.
Лавров заявил, что экономические интересы должны сохраняться, но "бегать и унижаться – ниже нашего достоинства". Он выразил надежду, что по этому вопросу в Европе "возобладает разум"
"По моим оценкам, и судя по реакциям на мои вопросы, ЕС не в силах справится с русофобским меньшинством. Они блокируют многие вопросы – это страны Балтии, Польши", – говорит министр.
Об инциденте с Навальным: "А вы нам что, не верите?"
Уголовное разбирательство по факту "отравления" Навального должно возбуждаться на основе фактов. Пока МВД ведет проверку и опросили около 200 человек. Однако в деле есть множество нестыковок, отмечает Лавров.
"Была недавно фраза о том, что Навальный работает с ЦРУ. И тут же адвокат Навального потребовал доказать сведения. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, то немцы нам говорят – "А вы нам что, не верите?", – рассказал он.
О США в Белоруссии: "Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно"
Россия должна смотреть на ситуацию в Белоруссии с разных сторон, включая вероятность смены власти в стране. Но опускаться до уровня американцев не следует. Лавров заявил, что США продолжают действовать по методичке, отработанной в Украине.
"Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно. Хотя сами поучают других. Они через свои посольства продвигаются - так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья", - отметил он.
При этом Россия придерживается мнения, что в Республике должна быть проведена Конституционная реформа и, как отметил глава МИД, Лукашенко готов идти в этом вопросе на диалог.
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