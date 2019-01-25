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Россия не собирается контактировать с "временным" президентом Гуайдо – МИД

25 января 2019, 20:24  •  83 • В мире
Несмотря на то что целый список стран успели признать спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства, Россия не вступала и не собирается вступать с ним в контакт. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Россия не планирует устанавливать контакты с "временным" президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
В среду, 23 января, председатель парламента Венесуэлы объявил действующего президента страны Николаса Мадуро "нелегитимным" и моментально занял его место в качествве "временного" главы государства.
Отвечая на вопросы о том, были и будут ли контакты Москвы со спикером парламента Венесуэлы, ставшим теперь "временным" президентом, Щетинин ответил: "Нет. И не планируются".
Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее в США заявили, что готовы к принятию всех мер для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле. С таким мнением поделился госсекретарь Майк Помпео в ходе радиопередачи The Laura Ingraham Show.
Это заявление было сделано, несмотря на то, что ранее из Венесуэлы была отозвана часть дипломатов американского посольства. Кроме того, легитимная власть Каракаса объявила о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США.
Майк Помпео заявил, что поскольку Белый дом не признает Мадуро и его правительство, то оставит дипмиссию для отношений через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который провозгласил себя лидером латиноамериканской страны.

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