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Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет
02 марта 2018, 04:09 • 99 • Политика
Шведские военные эксперты надеются, что у России не хватит средств построить новый истребитель.
Пока Швеция ожидает выхода на сцену нового истребителя Gripen E, Россия ввела в эксплуатацию свой новейший Су-57. Их развертывание в Сирии стало первой задачей этого совершенно нового типа самолетов, пишет Aftonbladet.
Издание напоминает, что Су-57 является первым российским истребителем пятого поколения, оснащенным технологиями "стелс", радарами и ракетами дальнего радиуса действия. Российский истребитель отвечает на вызов передового истребителя-перехватчика США F-22 Raptor и шведского Gripen E.
По мнению экспертов Швеции, Су-57 - лучший истребитель, производимый сегодня в мире, и второй по качеству после F-22. Такое мнение приводит авиаэксперт и руководитель научного отдела в Шведском институте тотальной обороны Андерс Блум.
"T-50 является истребителем пятого поколения, малозаметным для радиолокационного отслеживания. В этом отношении он фантастически хорош. Во всех остальных областях, насколько можно судить, он не уступает F-22", - говорит Андерс Блум.
Однако угроза не так велика, считают шведы, так как злейшим врагом Су-57 является российская экономика, а не другие самолеты. Истребитель до сих пор не производится серийно, российские ВКС получили лишь 11 прототипов, отмечают они.
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