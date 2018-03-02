Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет

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Шведские военные эксперты надеются, что у России не хватит средств построить новый истребитель.

Пока Швеция ожидает выхода на сцену нового истребителя Gripen E, Россия ввела в эксплуатацию свой новейший Су-57. Их развертывание в Сирии стало первой задачей этого совершенно нового типа самолетов, пишет Aftonbladet.

Издание напоминает, что Су-57 является первым российским истребителем пятого поколения, оснащенным технологиями "стелс", радарами и ракетами дальнего радиуса действия. Российский истребитель отвечает на вызов передового истребителя-перехватчика США F-22 Raptor и шведского Gripen E.

По мнению экспертов Швеции, Су-57 - лучший истребитель, производимый сегодня в мире, и второй по качеству после F-22. Такое мнение приводит авиаэксперт и руководитель научного отдела в Шведском институте тотальной обороны Андерс Блум.

"T-50 является истребителем пятого поколения, малозаметным для радиолокационного отслеживания. В этом отношении он фантастически хорош. Во всех остальных областях, насколько можно судить, он не уступает F-22", - говорит Андерс Блум.

Однако угроза не так велика, считают шведы, так как злейшим врагом Су-57 является российская экономика, а не другие самолеты. Истребитель до сих пор не производится серийно, российские ВКС получили лишь 11 прототипов, отмечают они.