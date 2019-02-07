Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин вручил премии за невероятные открытия
«Поиск взаимоприемлемых решений»: с чем связана текущая риторика Токио по Курила...
Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного пот...
Главная / Политика

Россия не сдаёт Мадуро

07 февраля 2019, 20:24  •  172 • Политика
Не участвуя в международной конференции по Венесуэле в Уругвае, Россия ясно дает понять, что не собирается «сдавать» дружественного ей президента Николаса Мадуро, власть которого пытается уничтожить Вашингтон руками своих ставленников
Автор:
Латышев Сергей
Представители Евросоюза и восьми стран сообщества – Британии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции, Швеции, а также четырех латиноамериканских стран - Боливии, Коста-Рики, Мексики и Эквадора собрались сегодня в столице Уругвая Монтевидео на первую международную конференцию контактной группы по Венесуэле. Представителей России там нет. Как сообщил сегодня в Москве замглавы российского МИД Сергей Рябков, причина отсутствия российских наблюдателей на встрече в Монтевидео заключается в том, что «этот формат такого не предусматривает». Самое интересное, что в Уругвай не приехали также представители и непосредственных участников кризиса – правительства и оппозиции Венесуэлы.
Официальная цель конференции, в организации которой сыграли ключевую роль Уругвай, Мексика и ЕС, - «создать основу для нового механизма диалога, который включил бы все стороны». Уругвайский МИД подчеркнул, что Монтевидео «готово работать вместе с теми членами международного сообщества, которые, как и Мексика с ООН, хотят сделать ставку на дипломатию».
Проблема заключается в том, что ставленник США лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя после отмашки из Вашингтона «временным президентом» страны, не желает вести никаких переговоров с президентом Николасом Мадуро, который готов к ним, и просто требует передачи себе власти в стране.
Почему Россия проигнорировала Монтевидео?
Успех конференции по Венесуэле в Монтевидео находится также под большим вопросом в связи с тем, что между самими её участниками нет единодушия в том, какими должны быть следующие шаги.
Большинство её западных участников уже, поправ по обыкновению международное право, признали самозванца Гуайдо «легитимным» временным президентом Венесуэлы. ЕС, как организация, не сделал этого только благодаря выступившей категорически против Италии. Что касается собравшихся в Монтевидео латиноамериканцев, то Мексика и Боливия поддерживают Мадуро, Коста-Рика и Эквадор - Гуайдо, а сам Уругвай ближе к первой группе стран, чем ко второй.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря ни на что, пока готов вести переговоры с самозванцем и марионеткой США Хуаном Гуайдо, который с подачи США требует лишь передачи власти. Фото: www.globallookpress.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


172
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 17:09
"Прецедентов такому не было с окончания войны": Франция выразила свое недовольство Италии
06 февраля 2019, 21:39
"Фосфорные боеприпасы использовали": Наемник из России о нападении США на армию Сирии в Дейр-эз-Зоре
06 февраля 2019, 21:39
"У братьев Кличко есть третий брат - Климкин": Шахназаров о перлах главы МИД Украины - видео
Загрузка...
07 февраля 2019, 17:09
"60% граждан России не доверяют партии власти!" Депутат Журавлев о назревшей реформе партийной системы 
07 февраля 2019, 00:54
США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона неприемлемо
07 февраля 2019, 04:09
"Санкции станут основной нормой отношений": Политолог об антисирийском пассаже Вашингтона
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израи...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупреждение Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.