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Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 07:05 • 134 • Политика
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что русский опыт поможет выстоять и Китаю. Конфликт между США и Китаем происходит по тому же сценарию, какой был использован и при конфликте с РФ. Но, отмечает политик, Россия не разорвана в клочья, Обама седеет.
В случае с Россией конфликт тоже был инициирован США. Сначала президент делал заявления, потом настала очередь угроз и обвинений, а после них - информационной кампании. Следующим этапом были экономические и персональные санкции.
В случае с Китаем всё точно так же. Закрыто китайское консульство в Хьюстоне, что привело к закрытию американского консульства в Ухане. Помпео призвал создать "коалицию демократий", которая будет направлена против КНР. Пушков напомнил, что некогда Обама говорил нечто похожее, когда обращался к союзникам и требовал "изолировать" Россию.
По словам Пушкова, США используют классический для Вашингтона сценарий войны как на политическом, так и на экономическом поле, объявляя одну из стран врагом. Только в случае с Россией Штаты не смогли просчитать "способность к сопротивлению".
"Обама уже не в Белом доме, быстро седеет и только лекции читает, а Россия не изолирована и не "порвана в клочья", как он мечтал. С Китаем США тоже ждёт провал: не одолеют", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
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