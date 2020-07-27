Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю

В случае с Россией конфликт тоже был инициирован США. Сначала президент делал заявления, потом настала очередь угроз и обвинений, а после них - информационной кампании. Следующим этапом были экономические и персональные санкции.

В случае с Китаем всё точно так же. Закрыто китайское консульство в Хьюстоне, что привело к закрытию американского консульства в Ухане. Помпео призвал создать "коалицию демократий", которая будет направлена против КНР. Пушков напомнил, что некогда Обама говорил нечто похожее, когда обращался к союзникам и требовал "изолировать" Россию.

По словам Пушкова, США используют классический для Вашингтона сценарий войны как на политическом, так и на экономическом поле, объявляя одну из стран врагом. Только в случае с Россией Штаты не смогли просчитать "способность к сопротивлению".

"Обама уже не в Белом доме, быстро седеет и только лекции читает, а Россия не изолирована и не "порвана в клочья", как он мечтал. С Китаем США тоже ждёт провал: не одолеют", - написал сенатор в своём Telegram-канале.