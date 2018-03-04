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Россия не против размещения миротворцев ООН в Донбассе

04 марта 2018, 14:39  •  545 • В мире
В то время как США и ООН надеются на прекращение боевых действий в Донбассе, Украина опасается такого развития событий.
Российский лидер Владимир Путин после переговоров с главой австрийского правительства Себастьяном Курцем отметил, что он не против размещения миротворцев ООН на территории Донбасса. Кроме того, стало известно, что эту инициативу, выдвинутую Ангелой Меркель, поддержали так же президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп.
Президент России в то же время подчеркнул, что "не против" нахождения корпуса ООН на территории военных действий, однако представителям организации необходимо договориться с представителями непризнанных республик.
В то же время представители украинской власти полагают, что это очередная "ловушка" Путина, по их словам, устроенная для того, чтобы вывести их на прямые переговоры, таким образом показав, что Россия не участвует в конфликте.

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