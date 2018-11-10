Россия не проиграла информационную войну Западу — Захарова

Как аргумент этого, заявляет дипломат, все претензии к российским журналистам и СМИ со стороны Запада. Захарова говорит, что если Россия проигрывала, тогда бы не переписывались в срочном порядке законы в ряде европейских стран, согласно которым требования к иноСМИ ужесточаются.

«Тогда не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией, - говорит Захарова. - И тогда бы не было претензий к нашим журналистам».