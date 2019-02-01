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Россия не признаёт Хуана Гуайдо в статусе президента Венесуэлы - Песков
01 февраля 2019, 18:09 • 75 • Политика
Сейчас стало известно, что Кремль не признаёт Хуана Гуайдо в статусе президента. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главой государства является господин Николас Мадуро, - заявил Песков. - Он и его правительство — являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле".
Напомним, ранее сообщалось, что Гуайдо заявил, что его кандидатура может быть выгодна для России и для Китая, поскольку "как только он станет главой Боливарианской республики, то сразу начнёт отдавать долги, а ситуация в стране стабилизируется".
Напомним, что политологи называют самозванца Гуайдо фаворитом США, так как у последних есть своя заинтересованность во всей этой политической интриге.
Италия также отказалась признавать Гуайдо правителем Венесуэлы.
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