Россия не признаёт Хуана Гуайдо в статусе президента Венесуэлы - Песков

Сейчас стало известно, что Кремль не признаёт Хуана Гуайдо в статусе президента. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главой государства является господин Николас Мадуро, - заявил Песков. - Он и его правительство — являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле".

Напомним, ранее сообщалось, что Гуайдо заявил, что его кандидатура может быть выгодна для России и для Китая, поскольку "как только он станет главой Боливарианской республики, то сразу начнёт отдавать долги, а ситуация в стране стабилизируется".

Напомним, что политологи называют самозванца Гуайдо фаворитом США, так как у последних есть своя заинтересованность во всей этой политической интриге.

Италия также отказалась признавать Гуайдо правителем Венесуэлы.