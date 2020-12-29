Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / Политика

Россия не признает задуманный Лукашенко конституционный переворот – эксперт

29 декабря 2020, 10:40  •  53 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Оппоненты действующего лидера республики уверены в его провале
Задуманная президентом Белоруссии Александром Лукашенко реформа Конституции не пройдет, так как ее не поддержит народ республики и не одобрит Россия. В этом убежден представитель штаба оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.
По его мнению, решение Лукашенко согласовать изменения главного закона страны на Всебелорусском народном собрании – это не реформа, а "конституционный переворот". Собрав в одном зале 2,5 тысячи своих "дружков", Лукашенко хочет просто "поменять роли". Но это не будет принято ни белорусами, ни Западом, ни Россией.
"Для России важно, чтобы эти реформы имели хотя бы некий оттенок легитимности и законности",
– пояснил Вячорка, выступая на польском телеканале "Белсат". По его словам, Москва ожидает от Минска хоть каких-то демократических перемен. К тому же ей не нужна ситуация, когда она останется единственной, кто будет готов признать конституционную реформу в Белоруссии. По мнению экспертов, Москва уже высказывала Лукашенко свое недовольство.
Ранее Лукашенко сообщил, что реформа Конституции, предусматривающая в том числе перераспределение властных полномочий в республике, будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании. Оно назначено на 11-12 февраля 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 01:30
Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН
29 декабря 2020, 01:30
Навального назвали предателем и предложили посадить лет на 20: "Ему придётся отвечать"
29 декабря 2020, 03:20
Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и счета за рубежом
29 декабря 2020, 08:50
Санкции не помогли? Укладка труб "Северного потока - 2" на морском участке в Германии завершена
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
26 декабря 2020, 20:20
Зеленский бросает вызов Путину
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.