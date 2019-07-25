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Россия не признает решения по искам о воссоединении с Крымом – Минюст РФ
25 июля 2019, 12:54 • 59 • Политика
Все решения иностранных арбитражей по искам к России, связанным с воссоединением Крыма и РФ, являются незаконными. Об этом сообщил Минюст России.
Непризнание законности таких решений трибуналов вызвано отсутствием у них юрисдикции на рассмотрение подобных споров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России в ответ на запрос о вердикте международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге, а также и Киевского апелляционного суда по иску украинского Ощадбанка в РФ.
"Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации", - говорится в ответе ведомства.
В том числе решение Москвы обосновано отсутствием юрисдикции на рассмотрение таких исков у арбитражных трибуналов, пояснили в Минюсте.
Все решения такого рода оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах, отметил Минюст.
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